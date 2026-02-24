Не просто блины, а царское угощение: тройная начинка для большой семьи

Зимняя Олимпиада — 2026
24 февраля 2026 в 17:10

Часто мы думаем, что блины — это просто, но мы предлагаем взглянуть на них иначе и приготовить блюдо, которое станет настоящим украшением стола. Речь пойдет о фаршированных блинах, но не простых, а с тремя разными начинками, которые дополнят друг друга на одной тарелке.

Первым делом заведите тесто на блины, которые должны получиться эластичными, чтобы не рваться при сворачивании. В глубокой миске венчиком соедините два яйца, столовую ложку сахара и половину чайной ложки соли. Влейте половину литра молока и снова тщательно перемешайте. Постепенно всыпайте 250 г муки, стараясь разбить все комочки. Чтобы текстура стала идеальной, добавьте две столовые ложки растительного масла прямо в тесто и дайте ему отдохнуть с полчаса.

Пока тесто настаивается, займемся самым интересным — приготовлением начинок.

Для первой возьмите 200 г семги или форели слабого посола и нарежьте ее мелкими кубиками. 100 г сливочного сыра разотрите вилкой с мелко нарубленным свежим укропом. Эта нежная масса станет отличным партнером для благородной рыбы.

Вторая начинка будет сытной и домашней. Отварите 4 яйца вкрутую и натрите их на крупной терке. 100 г твердого сыра также натрите, добавьте пучок зеленого лука и заправьте все парой ложек густой сметаны. Третья начинка — грибная, с луком. 200 г шампиньонов нарежьте мелко и обжарьте на сковороде с растительным маслом до золотистого цвета. Отдельно обжарьте одну луковицу и смешайте с грибами, посолив и поперчив по вкусу.

Когда тесто отдохнуло, пожарьте тонкие блинчики на хорошо разогретой сковороде. У вас должно получиться около 12 штук. На один край каждого блина выкладывайте по столовой ложке какой-то одной начинки и сворачивайте конвертиком или аккуратным рулетиком. Чтобы блюдо выглядело празднично, выложите на большое плоское блюдо сразу все виды фаршированных блинов: треугольнички с рыбой, рулетики с яйцом и сыром, конвертики с грибами. Подавайте их со сметаной в отдельном соуснике, посыпав сверху рубленым луком и украсив веточками зелени.

  • Совет: чтобы блины получились эластичными и точно не рвались при сворачивании, добавьте в тесто не только растительное масло, но и столовую ложку крахмала на указанный объем муки.

