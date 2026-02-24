Зимняя Олимпиада — 2026
Почему судак в духовке вкуснее жареного — проверенный рецепт

Почему судак в духовке вкуснее жареного — проверенный рецепт Фото: ии
Этот рецепт особенно хорош в те дни, когда хочется почувствовать вкус настоящей рыбы — нежной, сочной, с тонким ароматом трав и легкой цитрусовой свежестью. Судак в духовке раскрывается иначе, чем на сковороде: жар печи бережно запечатывает сок внутри филе, а поверхность покрывается аппетитной золотистой корочкой.

Возьмите одного судака весом около 1–1,2 кг, очистите его от чешуи, аккуратно выпотрошите и тщательно промойте под холодной водой. Обсушите тушку бумажными полотенцами, чтобы лишняя влага не помешала образованию румянца. Сделайте по бокам 3-4 неглубоких надреза — так рыба пропечется равномерно и впитает аромат специй.

Смешайте в небольшой пиале 3 ст. л. оливкового масла, 1 ч. л. крупной морской соли и 1 щепотку свежемолотого черного перца. Добавьте 2 зубчика чеснока, пропущенных через пресс, и цедру половины лимона — она подарит блюду тонкий благородный аромат. Натрите этой смесью судака снаружи и внутри, уделяя внимание каждому надрезу. Нарежьте половину лимона тонкими кружками и вложите их в брюшко вместе с двумя веточками свежего тимьяна и небольшим пучком укропа. Оставьте рыбу полежать при комнатной температуре 15 минут, чтобы она напиталась маринадом.

Разогрейте духовку до 190 градусов. На дно формы для запекания выложите 1 крупную луковицу, нарезанную полукольцами, и 1 морковь, нарезанную тонкими кружками. Овощная подушка не только защитит судака от пригорания, но и станет сочным гарниром. Уложите рыбу поверх овощей, сбрызните ее 1 ст. л. сухого белого вина и отправьте форму в разогретую духовку на 30–35 минут. В процессе запекания можно дважды аккуратно полить судака выделившимся соком — так поверхность станет особенно аппетитной.

Когда рыба будет легко отделяться от кости и наполнит кухню теплым ароматом, достаньте форму из духовки и дайте блюду отдохнуть 5–7 минут. За это время соки равномерно распределятся внутри мякоти. Подавайте судака горячим, дополнив его запеченными овощами и долькой свежего лимона.

  • Совет: если хотите более насыщенную корочку, за 5 минут до готовности включите режим верхнего нагрева.

Ранее мы писали о том, что приготовить из пекинской капусты за 15 минут.

