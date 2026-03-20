Юрист ответил, чем может обернуться беспорядок на рабочем месте

Бардак на рабочем месте при определенных условиях может стать причиной для расторжения трудового договора, заявил NEWS.ru юрист и основатель бизнес-сообщества Илья Русяев. По его словам, такие санкции применимы к сотруднику, если статья о поддержании порядка закреплена в официальных документах компании.

Бардак на столе или в рабочей зоне по ТК РФ определяется как неисполнение или ненадлежащее исполнение работником возложенных на него трудовых обязанностей. Перечень допустимых взысканий закрытый и включает только три варианта: замечание, выговор и увольнение. Никаких штрафов закон не допускает. Самый реалистичный сценарий для сотрудника, который систематически игнорирует порядок на рабочем месте, выглядит так. Сначала замечание или выговор, если обязанность содержать свое место в определенном состоянии закреплена в должностной инструкции или стандарте. При повторном нарушении и наличии действующего взыскания работодатель вправе ставить вопрос об увольнении, — пояснил Русяев.

Он отметил, что если из-за беспорядка пострадало имущество компании, то к сотруднику может быть применена материальная ответственность в пределах среднемесячного заработка. При этом, по его словам, ситуация с премированием сложнее. Юрист подчеркнул, что ее лишение не является дисциплинарным взысканием, но может быть применено, если это предусмотрено внутренними положениями компании.

Если из-за беспорядка на рабочем месте пострадало имущество компании, например было повреждено оборудование или утрачены документы, то добавляется материальная ответственность в пределах среднего месячного заработка, а упущенная выгода с работника не взыскивается. С лишением премии ситуация тоньше. Само по себе оно не является дисциплинарным взысканием по ТК РФ. Однако если в положении о премировании компании написано, что наличие действующего дисциплинарного взыскания влияет на право получения премии, то работодатель может не начислить ее на законных основаниях. Но это вопрос системы оплаты труда, а не наказания за конкретный проступок, — резюмировал Русяев.

