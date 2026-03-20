20 марта 2026 в 07:15

Юрист ответил, чем может обернуться беспорядок на рабочем месте

Бардак на рабочем месте при определенных условиях может стать причиной для расторжения трудового договора, заявил NEWS.ru юрист и основатель бизнес-сообщества Илья Русяев. По его словам, такие санкции применимы к сотруднику, если статья о поддержании порядка закреплена в официальных документах компании.

Бардак на столе или в рабочей зоне по ТК РФ определяется как неисполнение или ненадлежащее исполнение работником возложенных на него трудовых обязанностей. Перечень допустимых взысканий закрытый и включает только три варианта: замечание, выговор и увольнение. Никаких штрафов закон не допускает. Самый реалистичный сценарий для сотрудника, который систематически игнорирует порядок на рабочем месте, выглядит так. Сначала замечание или выговор, если обязанность содержать свое место в определенном состоянии закреплена в должностной инструкции или стандарте. При повторном нарушении и наличии действующего взыскания работодатель вправе ставить вопрос об увольнении, — пояснил Русяев.

Он отметил, что если из-за беспорядка пострадало имущество компании, то к сотруднику может быть применена материальная ответственность в пределах среднемесячного заработка. При этом, по его словам, ситуация с премированием сложнее. Юрист подчеркнул, что ее лишение не является дисциплинарным взысканием, но может быть применено, если это предусмотрено внутренними положениями компании.

Если из-за беспорядка на рабочем месте пострадало имущество компании, например было повреждено оборудование или утрачены документы, то добавляется материальная ответственность в пределах среднего месячного заработка, а упущенная выгода с работника не взыскивается. С лишением премии ситуация тоньше. Само по себе оно не является дисциплинарным взысканием по ТК РФ. Однако если в положении о премировании компании написано, что наличие действующего дисциплинарного взыскания влияет на право получения премии, то работодатель может не начислить ее на законных основаниях. Но это вопрос системы оплаты труда, а не наказания за конкретный проступок, — резюмировал Русяев.

Ранее юрист Дарья Ахтырко заявила, что работнику будет крайне сложно взыскать компенсацию с коллеги за заражение ОРВИ. По ее словам, на практике она не сталкивалась с такими случаями. Эксперт отметила, что даже с помощью экспертизы будет тяжело установить причинно-следственную связь между контактом с коллегой и заражением.

Дмитрий Бугров
Софья Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Вошли с ходу»: ВС России развили успех на Харьковском направлении
США уличили в ускорении переброски войск на Ближний Восток
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 20 марта: инфографика
Участница шоу «Голос» объяснила, как перебороть страх публичных выступлений
«Отработанный материал»: Зеленскому предрекли участь Эпштейна
Свыше 20 дронов атаковали Россию посреди ночи
КСИР заявил, что разнес еще одну американскую цель в ОАЭ
Юрист ответил, чем может обернуться беспорядок на рабочем месте
Знаменитый спортивный бренд захотел зарегистрировать в России товарный знак
Серия авиаударов произошла в Тегеране
Глава НФС призвала помочь фитнес-отрасли на фоне ограничений связи
Трамп внезапно сменил риторику в отношении высылки нелегалов из США
Маску хватило одного слова для оценки теории развития цивилизации Кардашева
Назван вид досуга, который сплотит коллег лучше застолья
Заставили ВСУ бить по своим же позициям: успехи ВС РФ к утру 20 марта
ВС РФ лишили жизнеспособности один из украинских батальонов
Назван способ узнать состояние желудка без гастроскопии
Ким Чен Ын и его дочь протестировали новейший танк
Врач рассказала, можно ли делать лазерную липосакцию при варикозе
Назван тревожный сигнал отсутствия чувства голода после пробуждения
Дальше
Самое популярное
Прощайте, дрожжи! Творожные булочки «Завитки» с яблоком и корицей готовы через 15 минут — слоистые, мягкие, с хрустящей корочкой
Общество

Прощайте, дрожжи! Творожные булочки «Завитки» с яблоком и корицей готовы через 15 минут — слоистые, мягкие, с хрустящей корочкой

Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных
Общество

Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных

На молоке — прошлый век: эти банановые блины на манке нежнее и вкуснее обычных. Подходят в пост и для ПП
Общество

На молоке — прошлый век: эти банановые блины на манке нежнее и вкуснее обычных. Подходят в пост и для ПП

