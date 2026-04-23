Аналитик объяснил, почему компании начали сокращать работников

Компании начали сокращать сотрудников и автоматизировать процессы из-за развития технологий, рассказал НСН ведущий эксперт Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Роман Волков. Он отметил, что на рынке все еще остаются сферы, в которых прослеживается дефицит кадров.

Например, у нас огромный дефицит в рабочих специальностях — это как раз имеют в виду руководители предприятий, когда говорят о кадровом голоде. А есть отрасли, где ситуация с кадрами не настолько сложная, плюс развитие технологий: автоматизация, роботизация. Компании таким образом сокращают персонал и снижают расходы на сотрудников, — рассказал Волков.

Аналитик подчеркнул, что сейчас сотрудникам необходимо постоянно повышать квалификацию, чтобы поддерживать свою конкурентоспособность на рынке труда. По его словам, на 1 апреля число сокращаемых составило 105 147 человек, что на 43% больше, чем за 10 месяцев до этого.

Ранее карьерный консультант Алена Владимирская рассказала, что россиянам предстоит столкнуться с волной сокращений. Она призвала граждан не паниковать и подготовиться к новым реалиям жизни.