Открываем осенний сезон! Салат со свеклой, оливками и кинзой! Этот яркий и свежий салат станет настоящим открытием для любителей необычных сочетаний! Сладковатая запеченная свекла, пикантные оливки и ароматная кинза создают удивительную гармонию вкусов. Идеальный вариант для легкого ужина или полезного перекуса.

Ингредиенты

Свекла — 2 шт. (средние)

Лук красный — 1 шт.

Оливки без косточек — 50 г

Брынза — 100 г

Кинза свежая — пучок

Масло оливковое — 2 ст. л.

Сок лимонный — 1 ст. л.

Соль, перец черный — по вкусу

Приготовление

Свеклу заверните в фольгу и запеките в духовке при 200 °C до мягкости (около 40–50 минут). Остудите, очистите и нарежьте кубиками. Лук нарежьте тонкими полукольцами. Оливки разрежьте пополам. Кинзу крупно порубите. Брынзу порежьте кубиками. Соедините все ингредиенты в миске. Заправьте оливковым маслом и лимонным соком, посолите и поперчите по вкусу. Аккуратно перемешайте и дайте настояться 10–15 минут.

Подавайте как самостоятельное блюдо или в качестве гарнира к мясу. Приятного аппетита!

