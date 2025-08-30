День знаний — 2025
Открываем осенний сезон! Салат со свеклой, оливками и кинзой

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Открываем осенний сезон! Салат со свеклой, оливками и кинзой! Этот яркий и свежий салат станет настоящим открытием для любителей необычных сочетаний! Сладковатая запеченная свекла, пикантные оливки и ароматная кинза создают удивительную гармонию вкусов. Идеальный вариант для легкого ужина или полезного перекуса.

Ингредиенты

  • Свекла — 2 шт. (средние)
  • Лук красный — 1 шт.
  • Оливки без косточек — 50 г
  • Брынза — 100 г
  • Кинза свежая — пучок
  • Масло оливковое — 2 ст. л.
  • Сок лимонный — 1 ст. л.
  • Соль, перец черный — по вкусу

Приготовление

  1. Свеклу заверните в фольгу и запеките в духовке при 200 °C до мягкости (около 40–50 минут). Остудите, очистите и нарежьте кубиками. Лук нарежьте тонкими полукольцами. Оливки разрежьте пополам.
  2. Кинзу крупно порубите. Брынзу порежьте кубиками. Соедините все ингредиенты в миске. Заправьте оливковым маслом и лимонным соком, посолите и поперчите по вкусу. Аккуратно перемешайте и дайте настояться 10–15 минут.

Подавайте как самостоятельное блюдо или в качестве гарнира к мясу. Приятного аппетита!

Ранее мы готовили настоящий салат цезарь с настоящим соусом! Не захотите ресторанный.

свекла
оливки
салаты
простой рецепт
осень
Ольга Шмырева
О. Шмырева
