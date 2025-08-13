Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
13 августа 2025 в 13:28

Кабачки точь-в-точь как грузди: закатываю эту вкуснятину на зиму банками

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Кабачки, маринованные как грузди, — это пикантная хрустящая закуска с грибным ароматом и насыщенным пряным вкусом! Закатываю эту вкуснятину на зиму банками.

Рецепт: молодые кабачки (1,5 кг) нарежьте кубиками, добавьте 3 ст. л. соли, оставьте на 2 часа, затем промойте. В стерильные банки уложите кабачки, 5 зубчиков чеснока, 3 зонтика укропа, 10 горошин черного перца, 2 лавровых листа. Приготовьте маринад: 1 л воды, 50 г соли, 30 г сахара, 100 мл уксуса 9%, доведите до кипения. Залейте кабачки кипящим маринадом, закатайте, укутайте до остывания.

Через 3 недели кабачки приобретают упругую текстуру, тонкий грибной аромат и гармоничный кисло-соленый вкус с нотками пряностей — точь-в-точь как маринованные грузди!

Ранее стало известно, как приготовить маринованные баклажаны со вкусом белых грибов.

