Кусочек лета в банке: маринованные грибы с мандарином

NEWS.ru предлагает приготовить маринованные грибы на зиму с мандарином. У этого соленья богатый вкус!

Нужны: боровики или лисички — 1 кг, мандарин — 1 плод (фреш + цедра), мед — 2 столовые ложки, чеснок яровой — 3 дольки, имбирь свежий — 2 см, уксус яблочный натуральный 6% — 100 мл. Маринад: вода — 500 мл, соль экстра — 1 ч. л., сахар тростниковый — 2 ч. л., гвоздика — 3 бутона, перец черный — 5 горошин, лаврушка — 2 листа.

Маринованные грибы на зиму делаем так: бланшируем их в солевом растворе (10 г/л) 20 минут, откидываем на сито, чтобы охладились. На дно стерильных банок уложить слайсы чеснока, пластины имбиря, тонкую цедру мандарина (без белой части).

Слоями уложить маринованные грибы на зиму и залить маринадом. Его готовят так: довести до кипения воду с солью, сахаром и специями, потом влить уксус.

Сверху грибную массу полить мандариновым фрешем (15 мл/банку) и медом (10 мл/банку) для создания защитной пленки. Укупорить, выдержать под термоодеялом 24 часа.

