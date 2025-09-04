Саммит ШОС — 2025
Маринованные грибы «Бабушкина душа»

Маринованные грибы «Бабушкина душа»

Секрет этого рецепта в том, что грибы не просто отвариваются, а томятся в ароматном маринаде, впитывая его вкус. Возьмите килограмм отборных лесных грибов, тщательно очистите щеточкой и промойте. Крупно нарежьте. Отварите до готовности в подсоленной воде с одной целой луковицей, это заберет лишнюю горечь. Слейте отвар. Для маринада в кастрюлю влейте не воду, а легкий яблочный сок (500 мл) и столько же фильтрованной воды. Добавьте 100 мл яблочного уксуса, 2 столовые ложки морской соли, столовую ложку тростникового сахара. Бросьте зонтик свежего укропа, 5 зубчиков чеснока, разрезанных пополам, и необычную специю — щепотку семян фенхеля. Доведите до кипения, опустите грибы и томите на самом маленьком огне ровно 15 минут. Горячими разложите по банкам, залейте маринадом и закатайте. Укутайте в плед до утра — этот шаг сделает закуску по-настоящему домашней.

