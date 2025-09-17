Празднование Дня города в Москве
17 сентября 2025 в 14:04

Готовим лисички в итальянском стиле — вот идеальный дуэт для лучшего осеннего ужина

Орзо с лисичками — это изысканное итальянское блюдо, которое сочетает в себе нежную текстуру пасты и насыщенный лесной аромат грибов. Кремовый соус на основе сливок и пармезана идеально дополняет вкус золотистых лисичек. Это блюдо станет прекрасным вариантом как для повседневного ужина, так и для особого случая.

Для приготовления понадобятся 250 г свежих лисичек, 200 г пасты орзо, 50 г сливочного масла, 2 зубчика чеснока, 250 мл сливок 20%, 650 мл бульона, соль, перец, итальянские травы, сушеный чеснок, пармезан и свежая петрушка для подачи. Лисички необходимо очистить и обжарить на сливочном масле до золотистого цвета, добавив в конце измельченный чеснок. Отдельно в глубокой сковороде обжарить пасту орзо с небольшим количеством масла до легкого румянца, затем постепенно вливать бульон, постоянно помешивая. Когда паста будет почти готова, добавить к ней обжаренные лисички, влить сливки и довести до готовности. Приправить солью, перцем, итальянскими травами и сушеным чесноком. Перед подачей посыпать тертым пармезаном и свежей петрушкой. Блюдо получается невероятно ароматным, с бархатистой текстурой соуса и приятной ореховой ноткой от обжаренной пасты.

Ранее также сообщалось о рецепте сочной запеканки с курицей и ананасами. Сладкие нотки тропического фрукта отлично подчеркнут нежность мяса.

еда
грибы
рецепты
Италия
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
