Цветок для северных регионов с суровым климатом: не боится возвратных заморозков, устойчив к ветрам

Для северных регионов с суровым климатом идеально подходит люпин многолетний — удивительно выносливое растение, которое способно цвести пышно и продолжительно даже в условиях короткого прохладного лета.

Этот цветок обладает феноменальной морозостойкостью, при этом отличается длительным периодом цветения с июня по сентябрь. Люпин образует мощные кусты высотой до 1 метра с эффектными свечеобразными соцветиями всех оттенков — от белоснежных и нежно-розовых до насыщенных фиолетовых и желтых. Главное преимущество люпина — его способность расти на бедных кислых почвах, характерных для северных регионов, благодаря симбиозу с клубеньковыми бактериями, обогащающими грунт азотом.

Он не боится возвратных заморозков, устойчив к ветрам и требует минимального ухода. При посадке важно выбрать солнечное место с хорошим дренажем — люпин не переносит застоя воды. Этот многолетник с каждым годом становится только пышнее.

