19 ноября 2025 в 09:28

Цветок для северных регионов с суровым климатом: не боится возвратных заморозков, устойчив к ветрам

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Для северных регионов с суровым климатом идеально подходит люпин многолетний — удивительно выносливое растение, которое способно цвести пышно и продолжительно даже в условиях короткого прохладного лета.

Этот цветок обладает феноменальной морозостойкостью, при этом отличается длительным периодом цветения с июня по сентябрь. Люпин образует мощные кусты высотой до 1 метра с эффектными свечеобразными соцветиями всех оттенков — от белоснежных и нежно-розовых до насыщенных фиолетовых и желтых. Главное преимущество люпина — его способность расти на бедных кислых почвах, характерных для северных регионов, благодаря симбиозу с клубеньковыми бактериями, обогащающими грунт азотом.

Он не боится возвратных заморозков, устойчив к ветрам и требует минимального ухода. При посадке важно выбрать солнечное место с хорошим дренажем — люпин не переносит застоя воды. Этот многолетник с каждым годом становится только пышнее.

Ранее был назван многолетник с идеальной формой от природы: цветущие шары без усилий.

Проверено редакцией
