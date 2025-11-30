Посадите этот цветок в плохую почву и получите море цветов до осени: чудо для сада малого ухода

День матери
Откройте для себя идеальный цветок для занятых дачников — великолепный эхиум (синяк). Посадите этот цветок в плохую почву и получите море цветов до осени.

Эхиум с его колючими серебристыми листьями и огромными свечами соцветий способен цвести с июня до сентября практически без вашего участия. Его секрет — в мощном стержневом корне, который добывает влагу с большой глубины. Посаженный на бедной каменистой почве на самом солнцепеке эхиум превратится в роскошный куст, усыпанный розовыми, синими или фиолетовыми цветками, привлекающими пчел со всей округи.

Ему вредны частые поливы и богатые почвы: от этого растение жирует и хуже цветет. Достаточно один раз посадить эхиум в подходящем месте, и он будет годами радовать вас ослепительным цветением, довольствуясь лишь дождевой водой и совсем скудной подкормкой раз в сезон. Это настоящее чудо для сада малого ухода!

Ранее были названы цветущие многолетники для поздней посадки: что сажать в ноябре и декабре.

