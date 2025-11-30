День матери
30 ноября 2025 в 11:28

Темные места на даче больше не простаивают зря: этот цветок даже без солнца украсит клумбу

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Если у вас в саду есть тенистые уголки, посадите неприхотливую хосту — идеальное растение для тени, которое сохраняет декоративность с начала лета до поздней осени. Этот цветок даже без солнца украсит клумбу!

Хоста ценится не только за свои роскошные листья всех оттенков зеленого, голубого и золотистого с разнообразными каемками и прожилками, но и за изящное цветение. С июня по август она выпускает высокие цветоносы с нежными колокольчатыми цветами белого, сиреневого или фиолетового оттенков, которые источают тонкий аромат.

Это растение-долгожитель совершенно нетребовательно в уходе, хорошо растет на любой почве и с каждым годом становится только пышнее, образуя красивые куртины. Темные места на даче больше не простаивают зря! Хоста легко переносит засуху и холод, практически не повреждается вредителями.

Ранее был назван многолетник, который цветет 5 месяцев подряд и уходит под снег с бутонами.

