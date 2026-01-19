Атака США на Венесуэлу
19 января 2026 в 18:30

Пожилой кондитер трагически погиб на рабочем месте

Metro: в США пожилой кондитер погиб, упав в промышленный миксер для теста

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Пожилой кондитер трагически погиб на рабочем месте в результате падения в промышленную тестомесильную машину, сообщает британское издание Metro. Инцидент произошел в американском штате Флорида и рассматривается как несчастный случай.

Жертвой стал 71-летний Мордехей Грюнбергер. По предварительной информации полиции, признаков преступления не обнаружено, поэтому расследование ведется как о производственной аварии.

Происшествие случилось ранним утром, однако правоохранители прибыли на место лишь спустя несколько часов после получения вызова. В настоящее время детали инцидента выясняются в ходе процессуальной проверки.

В официальном полицейском отчете указано, что смерть наступила в результате аварии с промышленным оборудованием. На место также были вызваны инспекторы по охране труда для проведения служебного расследования.

Супруга погибшего в своем обращении назвала его любимым мужем, лучшим другом и отцом их двух сыновей. Она выразила глубокую скорбь и отметила, что потеряла самого близкого человека в своей жизни.

Ранее в Турции погибла двухлетняя девочка, застряв головой в подъемном механизме кровати во время игры. Несчастный случай произошел в деревне Чардак, где ребенок гостил у своего дедушки.

США
смерти
несчастные случаи
кондитеры
