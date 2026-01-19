Механизм кровати убил двухлетнюю девочку во время игры

Двухлетняя девочка погибла в Турции, застряв головой в подъемном механизме кровати во время игры, сообщает газета Haberturk. Несчастный случай произошел в деревне Чардак, где ребенок гостил у своего дедушки.

Родственники своими силами освободили ребенка и вызвали экстренные службы, однако спасти малышку не удалось, несмотря на ее срочную доставку в государственную больницу Невшехира. По предварительной информации, инцидент случился, когда взрослые подняли верхнюю часть кровати, чтобы достать вещи, а девочка в этот момент находилась рядом.

Ранее суд в Шалинском районе Свердловской области приговорил местного жителя к исправительным работам за причинение смерти по неосторожности своему двухмесячному сыну. Инцидент произошел в июле 2025 года. Младенец задохнулся во сне, уткнувшись лицом в постель после того, как отец уложил его на подушку и сам уснул рядом.

Кроме того, в американском штате Миннесота сотрудница детского сада лишила жизни 11-месячного младенца за несколько суток до его первой годовщины. Инцидент со смертельным исходом был зафиксирован 22 сентября 2025 года в городе Сэвидж.