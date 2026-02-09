НАТО, Евросоюз и Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) изжили себя, считает министр иностранных дел России Сергей Лавров. В интервью для международной сети TV BRICS он подчеркнул, что все три организации действуют вопреки своим заявлениям.

Все эти организации: и НАТО с его невыполненными обещаниями не расширяться на восток, данными еще Советскому Союзу, и Евросоюз, разрушивший всю насыщенную инфраструктуру сотрудничества с нашей страной, и тем более ОБСЕ, полностью подчинившаяся односторонним действиям Запада и забывшая про основополагающий принцип консенсуса, согласия всех ее участниц, — они отживают свой век, — сказал глава Лавров.

Также глава МИД РФ выразил мнение, что западные страны развязали глобальную войну против России. По его словам, они лихорадочно пытаются наказывать партнеров Москвы. Одной из ключевых задач внешнеполитического ведомства министр назвал обеспечение максимально благоприятных внешних условий для внутреннего развития государства.

Он также сообщил, что Россия не собирается нападать на Европу. По словам главы внешнеполитического ведомства, Москве это ни к чему.