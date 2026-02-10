Лавров раскрыл, кто может помешать урегулированию конфликта на Украине Лавров выразил надежду, что сторонники войны в Европе не помешают урегулированию

Россия надеется, что «партия войны», которая «окопалась» в Брюсселе и Лондоне, не помешает движению к прочному миру на Украине, начатому президентами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров. По его словам, процесс урегулирования труден, но крайне необходим, передает ТАСС.

Надеемся, что «партия войны», которая «окопалась» в Брюсселе, Лондоне и некоторых других европейских столицах, не сможет остановить начатое лидерами России и США трудное, но столь необходимое движение к прочному миру, — отметил Лавров.

Ранее министр отмечал, что Белый дом готов содействовать разрешению украинского кризиса путем устранения первопричин конфликта, в том числе отказа Киеву во вступлении в НАТО. По его словам, американцы понимают необходимость решения территориального вопроса на основе нынешних реалий.

До этого сообщалось, что Брюссель активно разрабатывает план по ускорению принятия Украины в свой состав. Как указали источники, близкие к ситуации, план можно назвать обратным расширением, так как он предусматривает принятие в Блок государств на начальном этапе выполнения критериев для членства в Блоке, а не на завершающем.