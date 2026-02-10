Жители российского села остались без воды после падения водонапорной башни Жители села Седельниково остались без воды после обрушения водонапорной башни

В селе Седельниково Омской области произошло обрушение водонапорной башни, что привело к прекращению подачи воды на некоторых улицах, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. Она находилась в аварийном состоянии.

Ранее ведомство указывало администрации Седельниковского сельского поселения и ресурсоснабжающей организации на серьезный износ объекта. Прокуратура завершила проверку, и на основании ее результатов органы местного самоуправления приняли решение о строительстве новой станции водозабора. Ожидается, что подключение к ней будет завершено до конца текущего дня.

Ранее сообщалось, что во Владивостоке произошла массовая коммунальная авария, в результате которой более 15 тыс. жителей остались без водоснабжения. Отключение коснулось многоквартирных домов на улицах Иртышской, Постышева, Гамарника, Южно-Уральской и Уральской. Власти организовали подвоз питьевой воды для горожан.

До этого в Белгороде из-за ударов ВСУ произошло аварийное отключение электросетей на водозаборах, что оставило без водоснабжения около 100 тыс. жителей. Об этом сообщил мэр города Валентин Демидов, подчеркнув, что два насоса на водозаборных сооружениях были выведены из строя из-за скачков напряжения, вызванных атаками.