«Я намерен это сделать»: Стармер сделал заявление насчет отставки Стармер заявил, что намерен оставаться премьером Британии до следующих выборов

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер, комментируя слухи о возможной отставке, заявил о намерении оставаться лидером правящей партии лейбористов до следующих выборов, передает телеканал Sky News. Они должны состояться в 2029 году.

Да, я намерен это сделать. У меня пятилетний мандат на осуществление перемен. Я намерен остаться и заниматься тем, для чего меня избрали, а именно осуществлением перемен, — сказал Стармер.

Ранее лидер шотландского отделения Лейбористской партии Анас Сарвар призвал британского премьера покинуть пост главы правительства и лидера партии. Он заявил, что руководители на Даунинг-стрит должны поменяться.

До этого член Совета по межнациональным отношениям при президенте России политолог Богдан Безпалько сообщил, что Стармера могут заставить покинуть свой пост из-за скандала вокруг опубликованных файлов из дела американского финансиста Джеффри Эпштейна. По его словам, для оппозиционных сил участие посла Великобритании в США Питера Мандельсона в громком скандале является удобным поводом для давления.