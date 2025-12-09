ТИЭФ'25
09 декабря 2025 в 13:33

Автоэксперт ответил, кто должен меньше платить за ОСАГО

Бланк страхового полиса ОСАГО Бланк страхового полиса ОСАГО Фото: Алексей Майшев/РИА Новости
Цены на ОСАГО для добросовестных водителей необходимо снизить, заявил НСН вице-президент Движения автомобилистов России Леонид Ольшанский. Он отметил, что к виновникам ДТП можно применять регрессивные требования.

Регрессный иск всегда подразумевает доказательство вины. Но я не думаю, что эта мера поможет добросовестным водителям сама по себе. Если человек сел пьяный за руль, ему регрессный иск. Но тогда нужно уменьшить стоимость полиса для добросовестных водителей, — рассказал Ольшанский.

Автоэксперт отметил, что такое решение должны принимать не компании, а Государственная дума. Он призвал внести поправки в соответствующий закон.

Ранее сообщалось, что полис ОСАГО стал дороже для виновников ДТП с 9 декабря. Для легковых машин пределы базового тарифа сдвинули на 15%, для мотоциклов — на 40%.

