09 сентября 2025 в 07:27

Роспатент не будет регистрировать товарный знак певца SHAMAN

Роспатент официально отказал SHAMAN в регистрации товарного знака «Я русский»

Ярослав Дронов (SHAMAN) Ярослав Дронов (SHAMAN) Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) отказала заслуженному артисту РФ Ярославу Дронову (SHAMAN) в регистрации товарного знака «Я русский». Решение было принято в конце августа этого года после рассмотрения двух заявок, поданных исполнителем, пишет РИА Новости.

До этого ведомство предоставляло исполнителю шестимесячный срок для подачи пояснений и дополнительных материалов. В итоге Роспатент не счел представленные аргументы достаточными для регистрации.

Согласно официальным документам, певец планировал использовать товарный знак для выпуска алкогольной продукции, включая вино, водку и ликер, а также парфюмерии и косметических средств. Сам Дронов пояснил, что подача заявок была направлена на защиту от недобросовестного использования названия его хита предпринимателями.

Отказ касается обеих заявок, поданных в октябре 2024 года. Решение ведомства может быть обжаловано в установленном порядке.

Ранее сообщалось, что SHAMAN будет представлять Россию на конкурсе «Интервидение». По словам сенатора Наталии Косихиной, исполнитель обладает всеми качествами, необходимыми для победы. Триумф певца продемонстрирует силу России.

