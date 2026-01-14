Атака США на Венесуэлу
14 января 2026 в 12:07

В России могут внедрить взносы с зарплат на уход за пенсионерами

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Эксперты Министерства финансов России предложили ввести целевой страховой взнос с заработной платы для создания устойчивой системы финансирования ухода за пожилыми людьми. Размер взноса, по предварительным оценкам, может варьироваться от 1% до 5%, сообщает НИФИ (Национальный исследовательский финансовый институт).

Исследование НИФИ «Финансирование долговременного ухода в России: возможен ли переход к страховой модели?» показывает, что для обеспечения базового уровня долговременного ухода (СДУ) для 1,3 млн наиболее нуждающихся граждан потребуется около 458 млрд рублей в год к 2046 году. Аналитики считают, что эта сумма может быть полностью покрыта страховым взносом в размере 1% от заработной платы для работников, родившихся после 1997 года. Для расширения охвата до 6,5 млн человек и увеличения финансирования до 2,8 трлн рублей потребуется взнос до 5%.

В исследовании отмечается, что идея внедрения страховой модели неоднократно обсуждалась, однако пока не получила широкой поддержки из-за опасений по поводу увеличения налоговой нагрузки на бизнес и граждан. Авторы подчеркивают, что ключевым препятствием является сложность повышения фискального давления в текущих экономических условиях.

Ранее Минфин прекратил действие льготного налогового режима, который ранее применяли к услугам по обслуживанию банковских карт. Соответствующее разъяснение ведомство направило в Банк России.

Минфин
пенсионеры
зарплаты
страховки
