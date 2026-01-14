Врач-мошенник попался на обмане пациентов из-за желчного пузыря

Атака США на Венесуэлу
В Бразилии мошенник попался на обмане пациентов во время УЗИ желчного пузыря, сообщил портал Need To Know. Мужчина взял на один день лицензию своей знакомой и принимал людей в клинике, притворявшись настоящим врачом.

Сначала бразилец вызвал подозрения у работников медучреждения во время осмотра мужчины с неалкогольной жировой болезнью печени, сказав пациенту, что тот здоров. Затем, проводя УЗИ, мошенник заверил женщину, что ее желчный пузырь в хорошем состоянии. При этом пациентке удалили этот орган.

Правоохранители нашли у бразильца лицензию, которую ему не принадлежала, а также рецептурные бланки других больниц. Мужчина пытался доказать, что действительно является врачом, но ему предъявили обвинения в причинении вреда здоровью пациентов.

Ранее газета The Washington Post сообщила, что мошенник с помощью искусственного интеллекта общался от имени госсекретаря США Марко Рубио с иностранными министрами, американским губернатором и членом конгресса. По данным издания, злоумышленник имитировал голос и стиль письма главы Госдепартамента.

