Самозванец «превратился» в Рубио и провел серию переговоров Мошенник использовал ИИ для общения с высокопоставленными лицами от лица Рубио

Мошенник с помощью искусственного интеллекта общался от имени госсекретаря США Марко Рубио с иностранными министрами, американским губернатором и членом конгресса, пишет The Washington Post со ссылкой на внутреннюю телеграмму Госдепартамента и высокопоставленного чиновника. По данным издания, злоумышленник имитировал голос и стиль письма главы Госдепартамента.

Анонимный мошенник создал аккаунт в Signal с именем Marco.Rubio@state.gov в начале июня, чтобы вести переписку с ничего не подозревающими иностранными и американскими дипломатами и политиками от имени Рубио. Целью было получение доступа к конфиденциальной информации или аккаунтам.

В Госдепартаменте заявили, что «проведут тщательное расследование и продолжат принимать меры предосторожности для предотвращения таких эпизодов в будущем». Должностные лица отказались раскрывать содержание сообщений или имена дипломатов и должностных лиц, которые были мишенью злоумышленника.

Ранее стало известно, что сотрудники администрации президента США Дональда Трампа все чаще используют зашифрованные мессенджеры и проводят встречи за закрытыми дверьми. Так, рабочие и личные разговоры постепенно переходят в приложение Signal, которое обеспечивает высокий уровень защиты переписки.