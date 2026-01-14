Россиянин проиграл в дартс и устроил стрельбу В Петербурге мужчина устроил стрельбу в клубе после неудачной партии в дартс

В Санкт-Петербурге произошел инцидент со стрельбой в компьютерном клубе, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке». Мужчина открыл огонь из пистолета после того, как не смог выиграть дополнительное время для игр.

По словам директора заведения, расположенного на Заводской улице, в клубе для посетителей висит специальная доска для игры в дартс. Любой гость может попробовать свои силы в метании дротиков, чтобы получить в награду бесплатные часы за компьютером.

Неудачливый игрок решил испытать удачу, однако его навыков оказалось недостаточно для победы. Тогда он достал пистолет и несколько раз выстрелил в мишень для дартса, после чего покинул клуб. Испуганные сотрудники немедленно вызвали наряд частной охраны. В настоящее время устанавливается личность стрелка.

