На Украине арестовали топ-менеджера энергокомпании Суд Киева арестовал на два месяца директора по безопасности «Энергоатома» Басова

Исполнительный директор по безопасности компании «Энергоатом» Дмитрий Басов был взят под стражу на два месяца с правом внесения залога, сообщили в Высшем антикоррупционном суде Украины. Такое решение было принято в рамках расследования уголовного дела о коррупционных схемах в энергетической отрасли страны, передает телеканал «Общественное. Новости».

Судья постановил, что обвиняемый может быть освобожден при внесении залогового платежа в размере 40 млн гривен (77,6 млн рублей). По версии следствия, Басов выполнял в преступной группировке функцию так называемого «шлагбаума», блокируя выплаты контрагентам государственного предприятия. Предполагается, что таким способом он создавал условия для требования взяток, составлявших от 10% до 15% от суммы каждого контракта.

Ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило о предъявлении обвинений семи участникам коррупционной схемы в энергетическом секторе страны. Среди них оказался бизнесмен Тимур Миндич. По информации ведомства, пятеро подозреваемых уже находятся под арестом.