Сегодня в 21:21 по московскому времени Луна начнет свои 20-е сутки в этом лунном месяце. Они завершатся уже завтра.

В каком знаке зодиака и в какой фазе сегодня Луна

В эти лунные сутки Луна переходит под влияние дотошной и скрупулезной Девы. Ожидаем наведения порядка во всех сферах жизни. Фаза Луны по-прежнему убывающая — такой она и останется до 20 декабря.

Общая характеристика дня

День обещает много интересных и важных событий. Если вы желаете добиться чего-то очень важного — сегодня самое подходящее время. Время подходит для выяснения или уточнения информации и избавления от сомнений.

Здоровье и красота

День подходит для любых оздоровительных процедур и мероприятий. Благоприятно начинать диету, посещать баню и сауну, заниматься физическими упражнениями для похудения. Если сегодня вы решите бросить курить, то вам легко удастся отказаться от этой привычки. Стрижка и маникюр сегодня поднимут настроение.

Любовь и семья

Играть свадьбу сегодня не стоит, а вот знакомства с родственниками, семейные посиделки или совместные путешествия пройдут очень удачно. Вы не только найдете общие интересы или знакомых, но и заложите базу для будущего плодотворного общения.

Фаза Луны сегодня, 9 декабря: отдыхаем с родственниками, бросаем курить Фото: Shutterstock/FOTODOM

Природа

Очень удачный день для рыбалки. Выезд на природу не только принесет большой улов, но и подарит хорошее настроение. Тем, кто остается в городе, стоит выбраться на прогулку в парк, особенно если у вас есть собака. Владельцам кошек и поклонникам растений можно порекомендовать как следует проветрить помещение, убрать лишнюю пыль и увлажнить воздух.

Бизнес и деньги

Прекрасное время для решения бизнес-задач, в том числе финансовых и стратегических. Любое дело, начатое сегодня, буквально обречено на успех. Можно просить начальство о повышении, отправляться в длительные командировки, начинать строительство, переводить крупные транши, инвестировать и брать кредиты на развитие бизнеса.