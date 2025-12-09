ТИЭФ'25
09 декабря 2025 в 10:45

Гороскоп на 9 декабря: день спокойных молчаливых домоседов

Гороскоп на сегодня, 9 декабря, для женщин и мужчин Гороскоп на сегодня, 9 декабря, для женщин и мужчин Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Гороскоп на 9 декабря для женщин и мужчин предупреждает о крайне неблагоприятном дне. В целом сегодняшние сутки не подходят для конструктивного диалога и эффективного ведения дел. Чтобы максимально нивелировать негативные последствия, сохраняйте спокойствие любой ценой, не зацикливайтесь на мелочах, прислушивайтесь к советам старших. Также сегодня лучше отказаться от дальних поездок.

Гороскоп на 9 декабря для мужчин:

  • Овен. В течение дня вероятны неожиданные, и не всегда приятные, сюрпризы. Будьте внимательны и сконцентрированны, чтобы не попасть впросак. Терпение станет вашим главным союзником сегодня.
  • Телец. Не теряйте лицо, невзирая на любые испытания сегодня. Обратитесь за поддержкой к надежным союзникам, не занимайтесь самокопанием и любыми способами поддерживайте в себе позитивный настрой.
  • Близнецы. Энергичный и активный день. Однако те, кто будет отвлекать вас от дел, вызовут негодование. Чтобы эффективно поработать, постарайтесь уединиться.
  • Рак. Будьте осторожны с финансами — постарайтесь полностью отказаться от покупок, чтобы не стать жертвой мошенничества или сбоя платежной системы. На работе уделите повышенное внимание самым важным вещам.
  • Лев. Удачный день для самовыражения — сегодня вы будете в центре внимания. Сохраняйте рассудительность и не позволяйте эмоциям взять верх над логикой и расчетом.
  • Дева. Хороший день для подведения итогов и планирования. Постарайтесь осмыслить то, что уже сделано, и строить планы на будущее с учетом найденных ошибок.
  • Весы. Удачный день для встреч и новых знакомств. Сохраняйте контроль над эмоциями и не падайте духом.
  • Скорпион. Вам придется на время отказаться от взятых на себя обязательств из-за расшалившихся нервов. Обратитесь за поддержкой к близким.

Гороскоп на сегодня, 9 декабря, для женщин и мужчин: молчим, сидим дома, ловим дзен Гороскоп на сегодня, 9 декабря, для женщин и мужчин: молчим, сидим дома, ловим дзен Фото: Shutterstock/FOTODOM

  • Стрелец. Сегодня вам сопутствует успех. Окружайте себя сторонниками и избавьтесь от всего, что мешает вам достичь цели.
  • Козерог. Уважение к другим людям поможет вам получить шанс на новую жизнь. Только помните, что ответственность за все дальнейшие события будет лежать только на вас.
  • Водолей. Не спешите принимать даже самые заманчивые предложения в профессиональной сфере. Тщательно взвесьте все за и против, и помнит, что ваши мечты обязательно осуществятся, но потребуется терпение.
  • Рыбы. Не стоит браться за новые проекты, лучше уделить внимание тем, что вы еще не закончили. Для решения возникающих проблем научитесь грамотно распределять силы.

Гороскоп на 9 декабря для женщин:

  • Овен. Отнеситесь к любым проблемам с юмором. Чтобы не попасть в центр конфликта, во время общения с людьми будьте предельно деликатны и вежливы.
  • Телец. Не лучший день для общения. Если днем побыть наедине с собой не удалось, вечер обязательно проведите дома в одиночестве, позвольте себе отдохнуть от общества.
  • Близнецы. Если вы чувствуете, что вам не хватает сил, то пора пересмотреть свои дела и отказаться от тех, что вам не по плечу. Поговорите об этом с близкими людьми, чтобы получить одобрение.

Гороскоп на сегодня, 9 декабря Гороскоп на сегодня, 9 декабря Фото: Shutterstock/FOTODOM

  • Рак. Не лучший день для поездок. Уделите время увлечениям и общению с семьей. Обратите внимание на сновидения.
  • Лев. День наполнен творческой энергией. Используйте его для самореализации, вдохновляйте окружающих своим примером.
  • Дева. Если почувствуете усталость, обязательно дайте себе возможность отдохнуть. Найдите то, что позволяет вам восстановиться и духовно, и физически.
  • Весы. Отличный день для подведения итогов. Одновременно сегодня можно начать соблюдать диету, при этом не стоит ударяться в крайности.
  • Скорпион. Сегодняшний день лучше провести в уединении. Прогулка на свежем воздухе поможет восстановить равновесие и вернет хорошее настроение.
  • Стрелец. Проекты, которые вы начнете сегодня, будут успешными. Не упустите открывающиеся вам возможности, любой ценой постарайтесь не дать вовлечь себя в конфликт.
  • Козерог. Проявите осторожность в общении с окружающими. Берегите здоровье и избегайте стрессов.
  • Водолей. Смена обстановки даст отдых разуму. Чтобы найти идеальное решение задачи, доверьтесь интуиции.
  • Рыбы. Чтобы не растерять уверенность в своих силах, попросите поддержки у тех, кто ценит вас. Ваша помощь будет нужна и им.
астрология
гороскопы
знаки зодиака
эзотерика
Екатерина Метелева
Е. Метелева
