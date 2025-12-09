ТИЭФ'25
09 декабря 2025 в 17:13

В Госдуме перечислили места, куда не возьмут работать подростков

Депутат Бессараб: подросткам нельзя работать в банях, барах и ночных клубах

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подростков до 18 лет запрещено брать на работу в бани, сауны, ночные клубы, похоронные бюро, казино, хосписы и другие места, рассказала «Парламентской газете» член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Всего в перечень внесли 2198 профессий.

Нормы обеспечивают защиту здоровья несовершеннолетних работников, поскольку обязанности, согласно должностным инструкциям, должны строго соответствовать установленным нормам. Если порученное задание не входит в должностные обязанности, несовершеннолетний вправе отказаться от его выполнения, — рассказала Бессараб.

Депутат отметила, что такое правовое регулирование должно снизить рискованные ситуации на производстве. Также, по ее словам, документ обеспечит более понятные условия для работодателей.

Ранее юрист Александр Южалин рассказал, что предложенные Госдумой новые правила приема матерей на работу без испытательного срока могут привести к дискриминации. Он отметил, что в России это будет являться нарушением закона.

