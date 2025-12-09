В Госдуме перечислили места, куда не возьмут работать подростков

Подростков до 18 лет запрещено брать на работу в бани, сауны, ночные клубы, похоронные бюро, казино, хосписы и другие места, рассказала «Парламентской газете» член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Всего в перечень внесли 2198 профессий.

Нормы обеспечивают защиту здоровья несовершеннолетних работников, поскольку обязанности, согласно должностным инструкциям, должны строго соответствовать установленным нормам. Если порученное задание не входит в должностные обязанности, несовершеннолетний вправе отказаться от его выполнения, — рассказала Бессараб.

Депутат отметила, что такое правовое регулирование должно снизить рискованные ситуации на производстве. Также, по ее словам, документ обеспечит более понятные условия для работодателей.

