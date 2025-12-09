ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
09 декабря 2025 в 12:44

Несовершеннолетняя россиянка попала на обложки БДСМ-книг в Германии

В Германии лицо 15-летней россиянки попало на обложки эротических книг

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Лицо несовершеннолетней россиянки попало на обложки немецких эротических книг, пишет Telegram-канал SHOT. По данным источника, она обнаружила свои фото спустя 10 лет после бесплатной фотосессии.

В попытках разобраться в ситуации, россиянка нашла кладезь своих детских фотографий — на билборде в Москве, в фотостоках и немецких БДСМ-книгах. Девушка вспомнила, что эти кадры сделали в 2015 году. Тогда популярный фотограф пригласил школьницу в студию и без согласия родителей провел бесплатную съемку.

Мужчина нажился на кадрах с девушкой, продав их различным агентствам. Семья обратилась к юристам, а девушке удалось добиться частичного удаления фотографий с некоторых ресурсов.

Ранее москвич обвинил свою бывшую жену в том, что она распространила его интимные фото в качестве мести за развод. В результате снимки увидело свыше 200 человек. Пара развелась в 2020-м, а через год 30-летняя женщина попыталась помириться, но безуспешно.

Германия
подростки
БДСМ
книги
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
HR-эксперт рассказал, кому дадут миллион рублей за рождение ребенка
Венгрия подтвердила приверженность позиции по санкциям против России
Путин назначил нового заместителя министра иностранных дел России
В Госдуме обозначили главное событие в российском спорте за 2025 год
«Прилетела месть»: названы возможные версии пропажи модели из Краснодара
Лукашенко отметил поддержку со стороны Москвы по размещению ядерного оружия
Силуанов указал на предел бюджетного стимула
Власти России могут закрепить кресты на гербе России
Многодетным семьям сообщили приятную новость о льготах
В Кремле назвали темы для обсуждения на заседании президентского совета СПЧ
Песков представил неожиданную статистику обращений на прямую линию Путина
Министерство обороны РФ подтвердило крушение самолета в Ивановской области
Лукашенко заявил о проблемах на белорусско-украинской границе
Рой БПЛА, разрушенный дом и раненые: как ВСУ атакуют Россию 9 декабря
«Установка такая»: политолог о плане Зеленского затянуть мирные переговоры
В Госдуме предложили освободить семьи военных от выплат за детские сады
Гастроэнтеролог предупредила о смертельной опасности проглоченной жвачки
В Госдуме предложили повысить МРОТ
В Кремле ответили Мерцу на слова о «подготовке» Россией нападения на НАТО
Песков рассказал, какие обращения дети направляют на прямую линию с Путиным
Дальше
Самое популярное
Картошка, сметана, специи — запекаю картофельные лодочки с начинкой! Ужин, который собирает всех за столом
Общество

Картошка, сметана, специи — запекаю картофельные лодочки с начинкой! Ужин, который собирает всех за столом

Грудка больше не будет сухой, если начнете готовить ее так: курица с консервированными персиками
Общество

Грудка больше не будет сухой, если начнете готовить ее так: курица с консервированными персиками

Хрустящая корочка и тянущийся сыр внутри: бомбические рулетики на закуску
Общество

Хрустящая корочка и тянущийся сыр внутри: бомбические рулетики на закуску

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.