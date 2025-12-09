Несовершеннолетняя россиянка попала на обложки БДСМ-книг в Германии В Германии лицо 15-летней россиянки попало на обложки эротических книг

Лицо несовершеннолетней россиянки попало на обложки немецких эротических книг, пишет Telegram-канал SHOT. По данным источника, она обнаружила свои фото спустя 10 лет после бесплатной фотосессии.

В попытках разобраться в ситуации, россиянка нашла кладезь своих детских фотографий — на билборде в Москве, в фотостоках и немецких БДСМ-книгах. Девушка вспомнила, что эти кадры сделали в 2015 году. Тогда популярный фотограф пригласил школьницу в студию и без согласия родителей провел бесплатную съемку.

Мужчина нажился на кадрах с девушкой, продав их различным агентствам. Семья обратилась к юристам, а девушке удалось добиться частичного удаления фотографий с некоторых ресурсов.

