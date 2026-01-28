Россиянину «собрали» лицо после ДТП со снегоходом Подмосковные врачи восстановили лицо мужчине после падения со снегохода

Житель Московской области получил серьезные травмы лица в результате падения со снегохода, рассказали в Жуковской областной клинической больнице. У 44-летнего пациента были зафиксированы множественные оскольчатые переломы лицевых костей с деформацией скелета и многофрагментарный перелом лобной кости.

После стабилизации состояния врачи провели комплексную операцию. Нейрохирургический этап включал удаление костных отломков, ревизию и краниализацию лобной пазухи, а также устранение дефекта твердой мозговой оболочки. Челюстно-лицевые хирурги выполнили репозицию отломков, восстановили лобную кость, глазницы, верхнюю челюсть и часть нижней с фиксацией титановыми пластинами. В настоящее время он проходит курс реабилитации.

До этого акушер-гинеколог областной клинической больницы Саратова Кристина Сушко сообщила об успешном удалении 40-сантиметровой кистомы у молодой женщины. Женщину беспокоил растущий живот, трудности при длительной ходьбе, одышка и невозможность заниматься спортом. Этот случай является уникальным в ее практике, и здоровью пациентки теперь ничего не угрожает.