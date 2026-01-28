Какие овощи и цветы нужно посеять в феврале на рассаду

Пока за окном еще лежит снег, опытные садоводы уже готовятся к новому дачному сезону. Февраль — время, когда пора задуматься о весенних хлопотах и будущем урожае на садовом участке. Именно в конце зимы начинается посев культур, которые порадуют ранним цветением и овощами уже в начале лета.

Теплолюбивые овощи с долгим сроком вегетации: перцы, баклажаны, сельдерей

Февральская рассада — помидоры, перцы и баклажаны — классика для огородников, стремящихся получить ранний урожай. Эти овощи для посева в феврале отличаются продолжительным сроком развития от всходов до плодоношения, поэтому посев семян в конце зимы становится необходимостью.

Сладкий перец требует особого внимания. От появления всходов до технической спелости проходит 100–150 дней, поэтому что посеять в феврале на рассаду — вопрос, который решается в пользу этой культуры в первую очередь. Семена высевают в легкий грунт на глубину 1–1,5 см, поддерживая температуру 25–28 градусов до появления всходов. Пикировку проводят в фазе двух настоящих листьев. В грунт рассаду переносят в возрасте 60–70 дней, когда минует угроза заморозков.

Баклажаны также входят в список овощей для посева в феврале благодаря своему длительному периоду развития. Рассада баклажанов плохо переносит пикировку, поэтому опытные огородники сразу высевают семена в отдельные емкости.

Корневой сельдерей — еще один овощ для февральских посевов. Его вегетационный период составляет 150–190 дней, поэтому более поздний посев не позволит получить полноценные корнеплоды.

Какие овощи и цветы нужно посеять в феврале на рассаду Фото: Shutterstock/FOTODOM

Цветы для раннего цветения: петуния, лобелия, гвоздика Шабо, бегония

Цветы для рассады в феврале — особая категория растений, требующих длительного периода от посева до цветения. Правильный выбор культур позволит украсить сад яркими красками уже в начале лета.

Петуния занимает первое место среди цветов для рассады в феврале. От посева до цветения проходит 10–12 недель, поэтому февральский посев обеспечивает цветение с конца мая. Семена петунии очень мелкие, их высевают поверхностно, не заделывая в почву, и проращивают под стеклом или полиэтиленом при температуре 22–24 градуса. Пикировку проводят дважды для получения мощных кустов с обильным цветением.

Лобелия — еще один фаворит среди того, что посеять в феврале на рассаду для раннего цветения. От посева до цветения проходит 14–16 недель. Пикировку проводят пучками по 3–5 растений, что создает эффект пышного куста. При февральском посеве лобелия зацветает в конце мая.

Гвоздика Шабо требует самого раннего посева среди цветочных культур. От всходов до цветения проходит 5–6 месяцев, поэтому посев семян в конце зимы критически важен. Зацветает гвоздика в июле и цветет до заморозков.

Клубневая бегония также входит в список цветов для рассады в феврале. От всходов до цветения проходит 16–18 недель. При февральском посеве бегония зацветает в июне и украшает клумбы до октября.

Особенности февральского посева: досветка, температура, пикировка

Успех февральских посадок во многом зависит от создания правильных условий для рассады.

Досветка — главное условие для здоровой рассады при посеве семян в конце зимы. В феврале продолжительность светового дня составляет всего 9–10 часов, тогда как большинству культур требуется 12–16 часов света ежедневно. Без дополнительного освещения всходы вытягиваются. Для досветки используют фитолампы или светодиодные светильники.

Температурный режим — второй важнейший фактор успеха. Лунный календарь посевов на февраль рекомендует учитывать создание оптимальной температуры для каждой культуры. До появления всходов большинству семян требуется тепло: 25–28 градусов для перца и баклажанов, 22–25 — для томатов и цветов. После прорастания температуру обязательно снижают на 5–7 градусов на неделю.

Пикировка — процесс пересадки сеянцев в отдельные емкости. Ее проводят в фазе 2–3 настоящих листьев. Пикировка стимулирует развитие корневой системы и дает каждому растению достаточную площадь питания.

Особенности февральского посева: досветка, температура, пикировка Фото: Shutterstock/FOTODOM

Благоприятные дни для посадок определяются по лунному календарю. Лунный календарь посевов в феврале 2026 года рекомендует проводить возделывания начиная со второй декады месяца, когда Луна будет находиться в растущей фазе.

Что сеять в конце февраля: томаты, лук-порей, некоторые однолетники

Конец февраля — оптимальное время для культур со средним сроком вегетации. Февральская рассада, среди которой есть перцы, может быть дополнена томатами, которые развиваются быстрее и перцев, и баклажанов.

Томаты для теплиц высевают в конце февраля. От всходов до высадки томатам требуется 50–60 дней. Семена высевают на глубину 1 см, проращивают при температуре 23–25 градусов. Благоприятные дни для посадок томатов в конце февраля придутся как раз на период растущей Луны.

Лук-порей — культура, которую обязательно стоит включить в список овощей для посева в феврале. Его вегетационный период составляет 150–200 дней, поэтому более поздний посев не позволит получить толстые белые ножки.

Среди однолетников в конце февраля высевают вербену, львиный зев и душистый табак. Эти цветы для рассады в феврале менее требовательны к досветке, чем овощи, но все равно нуждаются в дополнительном освещении.

7 важных моментов для успешного урожая

Правильный уход за рассадой зимой — гарантия хороших всходов весной и летом.

Уход за рассадой требует ежедневного внимания.

Полив проводят умеренно, не допуская переувлажнения.

Подкормки начинают через две недели после пикировки.

За 2–3 недели до высадки начинают закаливание.

Благоприятные дни для посадок в открытый грунт выбирают с учетом погодных условий.

Февральские посевы — залог раннего урожая и длительного цветения. Что посеять в феврале на рассаду — вопрос индивидуальный, зависящий от климатической зоны и личных предпочтений. Овощи для посева в феврале и цветы, высеянные в конце зимы, требуют больше внимания, но именно они становятся предметом гордости каждого садовода.

