Песков раскрыл, есть ли в резиденциях Путина совместное фото с Трампом

Песков раскрыл, есть ли в резиденциях Путина совместное фото с Трампом Песков: в резиденциях Путина нет его совместных фотографий с Трампом

В резиденциях российского президента Владимира Путина нет совместных фотографий с лидером Соединенных Штатов Дональдом Трампом, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в беседе с изданием «Подъем». По его словам, там висят в основном картины.

У нас нет обычая вешать фотографии в резиденциях. В основном — картины, — сказал представитель Кремля.

Ранее журналистка PBS Элизабет Ландерс заявила, что в Белом доме появился снимок Путина и Трампа в Анкоридже. Фото, сделанное во время саммита на Аляске, теперь висит в вестибюле, соединяющем Западное крыло президентской резиденции с жилыми покоями.

Как заявил NEWS.ru политолог-американист Малек Дудаков, президент США с помощью совместного фото с российским коллегой хотел похвастаться, что ладит с ним. По его словам, этот снимок является символическим жестом, демонстрирующим особое отношение администрации Соединенных Штатов к России.

До этого Путин заявил, что Россия практически согласилась с предложениями американского лидера, озвученными во время встречи на Аляске. Глава государства назвал некорректными утверждения, что Москва якобы что-то отвергает.