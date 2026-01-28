Стало известно, почему Трамп разместил в Белом доме фотографию с Путиным Политолог Дудаков: Трамп с помощью фото хотел похвастаться, что ладит с Путиным

Президент США Дональд Трамп с помощью фото президента России Владимира Путина, размещенном в Белом доме, хотел похвастаться, что ладит с ним, заявил NEWS.ru политолог-американист Малек Дудаков. По его словам, этот снимок является символическим жестом, демонстрирующим особое отношение администрации Соединенных Штатов к России.

Как мы знаем, у Трампа есть привычка размещать в Белом доме свои достижения, награды, знаковые сувениры и артефакты. Там же находятся и фотографии президента США с популярными, влиятельными, успешными людьми. Безусловно, наш президент — это лучший пример того, с кем Трамп хотел бы иметь фото и хвастаться им. Он, наверное, единственный среди нынешних западных политиков, кому удается хотя бы в некоторых вопросах и аспектах находить общий язык с Путиным. Я думаю, Трамп, конечно, в душе хотел бы стать таким же успешным, как президент РФ. Эта фотография — просто показатель, символизирующий то, как уважительно нынешняя республиканская администрация относится к Путину, переговорному процессу и контактам с нашей страной, — высказался Дудаков.

Ранее журналистка PBS Элизабет Ландерс заявила, что в Белом доме появился снимок Путина и Трампа в Анкоридже. Фото, сделанное во время саммита на Аляске, теперь висит в вестибюле, соединяющем Западное крыло президентской резиденции с жилыми покоями.