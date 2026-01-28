Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
28 января 2026 в 16:42

Стало известно, почему Трамп разместил в Белом доме фотографию с Путиным

Политолог Дудаков: Трамп с помощью фото хотел похвастаться, что ладит с Путиным

Владимир Путин и Дональд Трамп Владимир Путин и Дональд Трамп Фото: Daniel Torok/Keystone Press Agency/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Президент США Дональд Трамп с помощью фото президента России Владимира Путина, размещенном в Белом доме, хотел похвастаться, что ладит с ним, заявил NEWS.ru политолог-американист Малек Дудаков. По его словам, этот снимок является символическим жестом, демонстрирующим особое отношение администрации Соединенных Штатов к России.

Как мы знаем, у Трампа есть привычка размещать в Белом доме свои достижения, награды, знаковые сувениры и артефакты. Там же находятся и фотографии президента США с популярными, влиятельными, успешными людьми. Безусловно, наш президент — это лучший пример того, с кем Трамп хотел бы иметь фото и хвастаться им. Он, наверное, единственный среди нынешних западных политиков, кому удается хотя бы в некоторых вопросах и аспектах находить общий язык с Путиным. Я думаю, Трамп, конечно, в душе хотел бы стать таким же успешным, как президент РФ. Эта фотография — просто показатель, символизирующий то, как уважительно нынешняя республиканская администрация относится к Путину, переговорному процессу и контактам с нашей страной, — высказался Дудаков.

Ранее журналистка PBS Элизабет Ландерс заявила, что в Белом доме появился снимок Путина и Трампа в Анкоридже. Фото, сделанное во время саммита на Аляске, теперь висит в вестибюле, соединяющем Западное крыло президентской резиденции с жилыми покоями.

США
Россия
Владимир Путин
Дональд Трамп
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Яна Стойкова
Я. Стойкова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыты подробности побега осужденных террористов из российского СИЗО
«Получили ранения, лишились конечностей»: наемник о службе в ВСУ
В Польше собираются лишить пособия ряд украинских беженцев
Ушел из жизни легендарный режиссер-документалист
Забудьте о другом ужине: венгерское жаркое из печени — сочно, пряно и сытно
«По сути дела, убивают ребенка»: школьницу травят из-за смерти отца на СВО?
Экономист Сакс объяснил, на что готов Зеленский ради своего эго
В Куршевеле сгорел бутик Rendez-Vous, где проходил скандальный корпоратив
Россиянину «собрали» лицо после ДТП со снегоходом
Расстройство Трампа. США замахнулись на Исландию: что грозит РФ
Появились кадры оползня, превратившего грузовик и бульдозер в груду металла
В Подмосковье введут новые правила для мобильных торговых точек
На Украине раскрыли, каких необычных специалистов начал привлекать Ермак
Юрист ответил, можно ли заставлять сотрудников убирать снег
Многим зданиям на Сицилии предрекли обрушение после прошедшего оползня
В эфире «радио Судного дня» прозвучало новое таинственное сообщение
Автоэксперт перечислил риски праворульных машин
Александра Олейникова проводили в последний путь
В Сеть попали кадры последних секунд жизни украинского летчика
Астрономы предупредили о возможных магнитных бурях на Земле
Дальше
Самое популярное
Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь
Семья и жизнь

Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Семья и жизнь

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.