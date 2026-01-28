Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
28 января 2026 в 18:05

Забудьте о другом ужине: венгерское жаркое из печени — сочно, пряно и сытно

Венгерское жаркое: простой рецепт Венгерское жаркое: простой рецепт Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Если вы до сих пор считаете, что печень получается жесткой или горчит, значит, вы просто не пробовали готовить ее по-венгерски. Вся прелесть этого рецепта — в обилии лука, паприке и быстрой обжарке, которая сохраняет сочность мяса.

Для начала возьмите 600 г куриной или говяжьей печени. Если используете говяжью, обязательно удалите все пленки и нарежьте ее небольшими брусочками, а куриную достаточно просто разрезать пополам. В глубокой сковороде разогрейте 3 ст. л. растительного масла и обжарьте 2 крупные луковицы, нарезанные полукольцами, до золотистого цвета.

Теперь — главный венгерский штрих: снимите сковороду с огня и всыпьте 1 ст. л. молотой сладкой паприки. Тщательно перемешайте, чтобы паприка раскрыла цвет в горячем масле, но не подгорела. Верните на огонь, выложите печень и жарьте на сильном пламени буквально 5–7 минут, постоянно помешивая. Как только печень поменяет цвет, добавьте 2 мелко нарезанных болгарских перца и 1 сочный помидор, очищенный от кожицы. Влейте 100 мл воды или мясного бульона, посолите по вкусу и томите под крышкой еще 5 минут. В самом конце добавьте 2 измельченных зубчика чеснока и щепотку черного перца.

Печень получится настолько мягкой, что будет таять во рту, а густой овощной соус заменит любую сложную подливу.

  • Совет: никогда не солите печень в самом начале жарки — соль вытягивает соки, и продукт становится жестким. Солите блюдо только тогда, когда печень уже схватилась корочкой или в самом финале тушения.

Салат «Обжорка» за 30 рублей за порцию: смотрите на сайте.

Читайте также
Молочный пирог с яблоками — это нежность: готовлю вместо шарлотки уже давно, тает во рту
Общество
Молочный пирог с яблоками — это нежность: готовлю вместо шарлотки уже давно, тает во рту
Попробовала в ресторане — и пропала: салат с куриными сердечками, от которого обалдеют все
Общество
Попробовала в ресторане — и пропала: салат с куриными сердечками, от которого обалдеют все
Жаркое по-грузински: ароматное мясо с запеченной до корочки картошкой — подробный рецепт
Общество
Жаркое по-грузински: ароматное мясо с запеченной до корочки картошкой — подробный рецепт
Бросила в горшочки эти ингредиенты и отдыхаю: невероятное домашнее жаркое
Общество
Бросила в горшочки эти ингредиенты и отдыхаю: невероятное домашнее жаркое
В Венгрии сделали очередное заявление о противостоянии с Украиной
Европа
В Венгрии сделали очередное заявление о противостоянии с Украиной
рецепты
простой рецепт
жаркое
Венгрия
национальная кухня
печень
ужины
быстрый рецепт
кулинария
Анастасия Фомина
А. Фомина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Еще пять раз!»: Трусова пожаловалась на перфекционизм Жвакина
Пивоварня в США придумала пиар-ход в случае смерти Трампа
Долги Незлобина, нищета Панина: как живут звезды-релоканты за границей
На черноморском пляже сделали опасную находку
Российский вопрос расколол партию французских националистов
В РАН назвали возможную передачу ядерного оружия Швеции подарком для ВС РФ
Ограбление с игрушечным пистолетом довело пенсионера до скамьи подсудимых
Авербух рассказал о вернувшей в Россию Линичук
Авербух объяснил отсутствие политиков в новом сезоне «Ледникового периода»
Редкий деликатес из чистых рек: ленок и его калорийность
Россиянин призвал к терроризму и поплатился
«Выгребают всех»: экс-нардеп о плане Киева призвать в ВСУ иностранцев с ВНЖ
В офисах крупнейшего банка Германии прошли обыски
Стало известно о странном поведении обвиняемого в убийстве семи человек
Переговоры России и Сирии: что известно, Москва готовится сдать Асада?
Повзрослевший сын Пугачевой вызвал восхищение в Сети
«С юмором и без пафоса»: главврача обвинили в изнасиловании коллеги
«Для России это вызов»: энергетик о мерах ЕС в отношении судов без флага
В ВСУ претендуют на сотню тысяч живущих на Украине иностранцев
Врач назвала симптомы оторвавшегося тромба
Дальше
Самое популярное
Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь
Семья и жизнь

Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Семья и жизнь

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.