Забудьте о другом ужине: венгерское жаркое из печени — сочно, пряно и сытно

Если вы до сих пор считаете, что печень получается жесткой или горчит, значит, вы просто не пробовали готовить ее по-венгерски. Вся прелесть этого рецепта — в обилии лука, паприке и быстрой обжарке, которая сохраняет сочность мяса.

Для начала возьмите 600 г куриной или говяжьей печени. Если используете говяжью, обязательно удалите все пленки и нарежьте ее небольшими брусочками, а куриную достаточно просто разрезать пополам. В глубокой сковороде разогрейте 3 ст. л. растительного масла и обжарьте 2 крупные луковицы, нарезанные полукольцами, до золотистого цвета.

Теперь — главный венгерский штрих: снимите сковороду с огня и всыпьте 1 ст. л. молотой сладкой паприки. Тщательно перемешайте, чтобы паприка раскрыла цвет в горячем масле, но не подгорела. Верните на огонь, выложите печень и жарьте на сильном пламени буквально 5–7 минут, постоянно помешивая. Как только печень поменяет цвет, добавьте 2 мелко нарезанных болгарских перца и 1 сочный помидор, очищенный от кожицы. Влейте 100 мл воды или мясного бульона, посолите по вкусу и томите под крышкой еще 5 минут. В самом конце добавьте 2 измельченных зубчика чеснока и щепотку черного перца.

Печень получится настолько мягкой, что будет таять во рту, а густой овощной соус заменит любую сложную подливу.

Совет: никогда не солите печень в самом начале жарки — соль вытягивает соки, и продукт становится жестким. Солите блюдо только тогда, когда печень уже схватилась корочкой или в самом финале тушения.

