Экономист Сакс объяснил, на что готов Зеленский ради своего эго Экономист Сакс: Зеленский может уничтожить Украину, чтобы не идти на компромисс

Президент Украины Владимир Зеленский готов стереть Украину в порошок, чтобы не идти на компромисс в урегулировании, заявил американский экономист Джеффри Сакс. По его словам, которые приводит ТАСС, если бы не этот факт, соглашения могли бы быть достигнуты за день.

Разумеется, успех мог бы быть достигнут уже завтра на разумной основе. Проблема, увы, заключается в том, что Украина находится в руках группы, правящей в условиях военного положения и готовой скорее уничтожить Украину, чем пойти на компромисс, — отметил он.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что сам факт начала обсуждений экспертами ряда сложных тем украинского урегулирования можно считать прогрессом. По словам пресс-секретаря президента РФ, в целом продвижение по этому вопросу будет зависеть от конструктивности переговорщиков. Россия остается открытой для урегулирования, добавил Песков.

До этого британский военный аналитик Александр Меркурис заявил, что Зеленский сильно расстроился из-за исключения Европы из мирного переговорного процесса. По словам эксперта, глава государства также разозлился на США из-за этого.