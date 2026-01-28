Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
28 января 2026 в 18:02

Экономист Сакс объяснил, на что готов Зеленский ради своего эго

Экономист Сакс: Зеленский может уничтожить Украину, чтобы не идти на компромисс

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Martyn Wheatley/i-Images/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Президент Украины Владимир Зеленский готов стереть Украину в порошок, чтобы не идти на компромисс в урегулировании, заявил американский экономист Джеффри Сакс. По его словам, которые приводит ТАСС, если бы не этот факт, соглашения могли бы быть достигнуты за день.

Разумеется, успех мог бы быть достигнут уже завтра на разумной основе. Проблема, увы, заключается в том, что Украина находится в руках группы, правящей в условиях военного положения и готовой скорее уничтожить Украину, чем пойти на компромисс, — отметил он.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что сам факт начала обсуждений экспертами ряда сложных тем украинского урегулирования можно считать прогрессом. По словам пресс-секретаря президента РФ, в целом продвижение по этому вопросу будет зависеть от конструктивности переговорщиков. Россия остается открытой для урегулирования, добавил Песков.

До этого британский военный аналитик Александр Меркурис заявил, что Зеленский сильно расстроился из-за исключения Европы из мирного переговорного процесса. По словам эксперта, глава государства также разозлился на США из-за этого.

Владимир Зеленский
Украина
урегулирование
компромиссы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Пивоварня в США придумала пиар-ход в случае смерти Трампа
Долги Незлобина, нищета Панина: как живут звезды-релоканты за границей
На черноморском пляже сделали опасную находку
Российский вопрос расколол партию французских националистов
В РАН назвали возможную передачу ядерного оружия Швеции подарком для ВС РФ
Ограбление с игрушечным пистолетом довело пенсионера до скамьи подсудимых
Авербух рассказал о вернувшей в Россию Линичук
Авербух объяснил отсутствие политиков в новом сезоне «Ледникового периода»
Редкий деликатес из чистых рек: ленок и его калорийность
Россиянин призывал к терроризму и поплатился
«Выгребают всех»: экс-нардеп о плане Киева призвать в ВСУ иностранцев с ВНЖ
В офисах крупнейшего банка Германии прошли обыски
Стало известно о странном поведении обвиняемого в убийстве семи человек
Переговоры России и Сирии: что известно, Москва готовится сдать Асада?
Повзрослевший сын Пугачевой вызвал восхищение в Сети
«С юмором и без пафоса»: главврача обвинили в изнасиловании коллеги
«Для России это вызов»: энергетик о мерах ЕС в отношении судов без флага
В ВСУ претендуют на сотню тысяч живущих на Украине иностранцев
Врач назвала симптомы оторвавшегося тромба
Рубио подтвердил достижение соглашения по гарантиям безопасности для Киева
Дальше
Самое популярное
Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь
Семья и жизнь

Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Семья и жизнь

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.