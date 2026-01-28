В Кремле сообщили о достижении прогресса в урегулировании на Украине

Сам факт начала обсуждений экспертами ряда сложных тем украинского урегулирования можно считать прогрессом, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По словам пресс-секретаря президента РФ, которые приводит РИА Новости, в целом продвижение по этому вопросу будет зависеть от конструктивности переговорщиков. Россия остается открытой для урегулирования, добавил Песков.

Конечно, дальше все будет зависеть от конструктивизма собеседников. Россия продолжает оставаться открытой для переговорного процесса, — отметил он.

До этого Песков заявил, что не стоит рассчитывать на высокую результативность трехсторонних переговоров по урегулированию конфликта на Украине с участием Соединенных Штатов. По его словам, сторонам предстоит провести еще «много работы».

Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что все меры поддержки участников спецоперации на Украине останутся неизменными и по завершении боевых действий. Власти уделят приоритетное внимание этому вопросу, объяснила она. По словам Матвиенко, речь идет не только о поддержке участников СВО, но и в том числе об их реабилитации и возвращении к мирной трудовой жизни.