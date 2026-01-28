Появились кадры оползня превратившего грузовик и бульдозер в груду металла Оползень за секунды смел рабочих, бульдозер и грузовик в Индонезии

Оползень на Бали в Индонезии привел к гибели по меньшей мере двух человек, передает Hey Bali News. Еще один человек пострадал. На видеозаписи видно, как груда камней, горных пород и земли буквально сминает бульдозер и грузовик.

Водитель большегруза сумел спастись, вовремя заметив надвигающуюся угрозу. На кадрах видно, как он быстро снимает ремень безопасности и покидает транспортное средство через открытую дверь.

Инцидент произошел, когда внезапно обрушилась подпорная стена, засыпав трех рабочих. По словам очевидцев, на месте происшествия находилось восемь человек — трое наверху и пятеро внизу. Пятерым рабочим внизу удалось выбраться, а трое наверху оказались в ловушке, — говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что десятки домов на Сицилии оказались на краю обрыва после обрушения четырехкилометрового участка утеса во время шторма. В городе Нишеми провели экстренную эвакуацию около тысячи местных жителей. Мэр Массимилиано Конти назвал ситуацию критической.

До этого сообщалось, что город Нишеми, стоящий на возвышенности из песка и скальных пород, уже пережил оползень в 1997 году. Городские власти должны были демонтировать дома, однако этого не произошло.