Володин принес соболезнования семьям погибших во время снежной бури в США

Председатель Госдумы Вячеслав Володин выразил соболезнования американским властям и семьям погибших в результате масштабной снежной бури в США, видеообращение со своей речью он разместил в МАХ. Спикер ГД призвал коллег почтить память погибших и направить слова поддержки в адрес Конгресса Соединенных Штатов.

Володин подчеркнул, что западные страны, вводя санкции против российского энергетического сектора, не учитывают суровые условия добычи ресурсов. Он напомнил, что работа в России ведется при экстремальных температурах, доходящих до −50 градусов зимой. Спикер отметил, что, несмотря на внешнее давление, российские специалисты продолжают обеспечивать поставки энергоносителей на мировой рынок.

В этих непростых условиях мы делаем все для того, чтобы и нефть, и газ поставлялись в другие страны. Для того чтобы там люди не мерзли, — заявил Володин.

Ранее стало известно, что число людей, погибших в результате обрушившейся на США снежной бури, выросло до 51. По данным телеканала NBC, миллионы американцев продолжают бороться с последствиями экстремальных морозов и перебоями в электроснабжении.