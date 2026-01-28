Число жертв обрушившегося на США катаклизма возросло

Число людей, погибших в результате обрушившейся на США снежной бури, выросло до 51, сообщает NBC. По данным телеканала, миллионы американцев продолжают бороться с последствиями экстремальных морозов и перебоями в электроснабжении.

Миллионы жителей от Великих озер до побережья Мексиканского залива были уведомлены об экстремально низких температурах, в то время как населенные пункты в восточной трети США восстанавливаются после мощной зимней бури, унесшей жизни по меньшей мере 51 человека, — говорится в сообщении.

В настоящее время около 400 тыс. домохозяйств, преимущественно на юге страны, остаются без электричества, следует из данных на сайте Poweroutage. По данным NBC, всего стихия затронула более 200 млн человек. Снегопад и гололед парализовали транспортную систему, вызвав отмену тысяч авиарейсов и многочисленные аварии на дорогах.

Ранее сообщалось, что не менее 45 человек погибли в США из-за снежной бури и морозов. В частности, трое детей в Техасе провалились под лед, а в Нью-Йорке 10 человек были найдены мертвыми на улице на фоне очень холодной погоды. Синоптики ожидают усиления морозов на востоке США в пятницу, 30 января.