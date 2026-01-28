Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
28 января 2026 в 17:50

Автоэксперт перечислил риски праворульных машин

Автоэксперт Ладушкин: праворульные машины дают водителю меньший обзор

Фото: Shutterstock/FOTODOM
При движении в плотном транспортном потоке у праворульных машин снижена обзорность, рассказал RT руководитель экспертной компании Евгений Ладушкин. Он отметил, что логика поведения водителя также меняется.

Мало кто знает, но машины с правосторонним расположением руля имеют и соответствующую настройку фар. На большинстве машин без замены фар отрегулировать их невозможно. А если машина не имеет леворульных аналогов, то эта настройка превращается в квест, — рассказал Ладушкин.

Автоэксперт подчеркнул, что прямого запрета на регистрацию такого автомобиля в России нет. Однако, по его словам, на некоторых праворульных автомобилях отсутствует VIN-номер, что может осложнить процесс постановки на учет.

Ранее сообщалось, что в Росаккредитации опровергли информацию о запрете ввоза и эксплуатации праворульных автомобилей в России. В ведомстве подчеркнули, что по вопросам разрешения на ввоз транспортных средств следует ориентироваться только на официальную информацию от профильных органов — Росаккредитации, Минпромторга РФ и Росстандарта.

Автоэксперт перечислил риски праворульных машин
