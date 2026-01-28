Российский вопрос расколол партию французских националистов

Во французской правонационалистической партии «Национальное объединение» сохраняются серьезные внутренние разногласия по вопросу отношения к России, сообщает газета Politico. В материале утверждается, что «старая гвардия» традиционалистов, выступающая в поддержку Кремля, противостоит новому поколению политиков, выступающих за Украину.

Авторы ссылаются на комментарии шести партийцев, близких к руководству объединения, которые свидетельствуют о глубоком идейном конфликте. В частности, молодой лидер партии Жордан Барделла, по данным издания, открыто называет Россию стратегической угрозой для Франции и всей Европы.

Согласно результатам социологического опроса, проведенного в ноябре 2025 года, именно Барделла является главным кандидатом от партии на предстоящих президентских выборах. В то же время другой ключевой лидер «Национального объединения» Марин Ле Пен продолжает придерживаться традиционной голлистской линии, которая поощряет сотрудничество с Москвой и скептическое отношение к США.

Ранее Апелляционный суд Парижа приступил к слушаниям по делу о хищении средств Европарламента с участием Марин Ле Пен. Сама политик прибыла во Дворец правосудия для личного присутствия на процессе.