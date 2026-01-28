Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
28 января 2026 в 19:40

Российский вопрос расколол партию французских националистов

Politico: в партии Ле Пен назревает раскол из-за позиции по России

Куранты на Спасской башне Московского Кремля Куранты на Спасской башне Московского Кремля Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Во французской правонационалистической партии «Национальное объединение» сохраняются серьезные внутренние разногласия по вопросу отношения к России, сообщает газета Politico. В материале утверждается, что «старая гвардия» традиционалистов, выступающая в поддержку Кремля, противостоит новому поколению политиков, выступающих за Украину.

Авторы ссылаются на комментарии шести партийцев, близких к руководству объединения, которые свидетельствуют о глубоком идейном конфликте. В частности, молодой лидер партии Жордан Барделла, по данным издания, открыто называет Россию стратегической угрозой для Франции и всей Европы.

Согласно результатам социологического опроса, проведенного в ноябре 2025 года, именно Барделла является главным кандидатом от партии на предстоящих президентских выборах. В то же время другой ключевой лидер «Национального объединения» Марин Ле Пен продолжает придерживаться традиционной голлистской линии, которая поощряет сотрудничество с Москвой и скептическое отношение к США.

Ранее Апелляционный суд Парижа приступил к слушаниям по делу о хищении средств Европарламента с участием Марин Ле Пен. Сама политик прибыла во Дворец правосудия для личного присутствия на процессе.

Франция
Россия
партии
Марин Ле Пен
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Прекрасно выглядит»: Костомаров о последней встрече с Линичук
Такер Карлсон сделал заявление о распаде США
Одинцово заволокло дымом из-за вспыхнувшего склада
Рубио заявил, что властям Ирана придется «измениться или уйти»
Раскатов и Щербакова рассказали о важности техники в «Ледниковом периоде»
«Очень ценно»: Щербакова о нюансах судейства на «Ледниковом периоде»
Жуткие пробки в Москве 28 января: рекордный снегопад, резкое похолодание
В США поставили перед НАТО важную задачу по Арктике
В Сети появилось объявление о продаже томского крематория
Кабан зимой без загона: секреты охоты с вышки от опытных промысловиков
Рубио задумался о реформировании НАТО
Ребенок нашел метеорит старше Земли
В Парагвае открыли бюст Юрия Гагарина
В МЧС предупредили о резком похолодании в Москве
Двухлетний гений бильярда попал в Книгу рекордов Гиннесса
Турист наткнулся на останки пропавшей девушки
Канье Уэсту пришлось обратиться в реабилитационный центр
Профессор объяснил принцип работы часов Судного дня
Трусова рассказала о впечатлениях от съемок «Ледникового периода»
Женщина узнала о раке после необычной реакции организма на алкоголь
Дальше
Самое популярное
Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь
Семья и жизнь

Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Семья и жизнь

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.