13 января 2026 в 18:06

Глава французских националистов вновь предстала перед судом

В Париже начался суд над Марин Ле Пен

Марин Ле Пен Марин Ле Пен Фото: Lionel Guericolas/Keystone Press Agency/Global Look Press
Апелляционный суд Парижа приступил к слушаниям по делу о хищении средств Европарламента с участием лидера фракции «Национальное объединение» Марин Ле Пен, сообщает телеканал BFMTV. Сама политик прибыла во Дворец правосудия для личного присутствия на процессе.

[Судебный] процесс официально начался во Дворце правосудия в Париже, — говорится в сообщении.

Ранее депутат Европарламента, сопредседатель немецкой партии BSW Фабио Де Мази подал иск в Европейский суд, требуя от главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен раскрыть сведения о ее связях с оборонными корпорациями. В заявлении политик сравнил фон дер Ляйен с французским королем Людовиком XIV, известным своим абсолютизмом.

Кроме того, эстонский суд обязал главу европейской дипломатии Каю Каллас публично принести извинения и опровергнуть свои прежние заявления в адрес фонда «В защиту семьи и традиции» (SAPTK). Харьюский суд постановил, что еврокомиссар распространила недостоверные сведения о работе организации, и в течение 10 дней она опубликовала требуемое опровержение на своей странице в соцсети.

