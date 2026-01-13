Глава французских националистов вновь предстала перед судом В Париже начался суд над Марин Ле Пен

Апелляционный суд Парижа приступил к слушаниям по делу о хищении средств Европарламента с участием лидера фракции «Национальное объединение» Марин Ле Пен, сообщает телеканал BFMTV. Сама политик прибыла во Дворец правосудия для личного присутствия на процессе.

[Судебный] процесс официально начался во Дворце правосудия в Париже, — говорится в сообщении.

