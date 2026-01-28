Один из крупнейших цементных заводов может отойти государству

Один из крупнейших цементных заводов может отойти государству Генпрокуратура потребовала обратить в доход государства активы «Новоросцемента»

Генпрокуратура РФ запросила обратить в доход государства активы одного из крупнейших цементных заводов «Новоросцемент», сообщили в «Коммерсанте» со ссылкой на исковое заявление заместителя генпрокурора Игоря Ткачева. Отмечается, что бизнесмен Лев Кветной может утратить контроль над одним из крупнейших в России производителей цемента.

По информации газеты, гражданин Израиля и Кипра Кветной незаконно владеет стратегически важным для страны цементным бизнесом. Также холдингу вменяют незаконный вывод средств из РФ.

По заявлению Ткачева, «Новоросцемент» — один из крупнейших производителей цемента, обеспечивающий потребности Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. Журналисты уточнили, что стоимость активов холдинга превышает 45 млрд рублей, а ежегодный доход — 46 млрд рублей.

Ранее Генпрокуратура России направила в арбитражный суд Краснодарского края иск к нескольким компаниям, контролирующим два местных цементных завода. Ответчиками по делу значатся АО «Актуальные инвестиции» и две аффилированные с ним кипрские фирмы.