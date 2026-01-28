Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
28 января 2026 в 19:59

Один из крупнейших цементных заводов может отойти государству

Генпрокуратура потребовала обратить в доход государства активы «Новоросцемента»

Генеральная прокуратура РФ Генеральная прокуратура РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Генпрокуратура РФ запросила обратить в доход государства активы одного из крупнейших цементных заводов «Новоросцемент», сообщили в «Коммерсанте» со ссылкой на исковое заявление заместителя генпрокурора Игоря Ткачева. Отмечается, что бизнесмен Лев Кветной может утратить контроль над одним из крупнейших в России производителей цемента.

По информации газеты, гражданин Израиля и Кипра Кветной незаконно владеет стратегически важным для страны цементным бизнесом. Также холдингу вменяют незаконный вывод средств из РФ.

По заявлению Ткачева, «Новоросцемент» — один из крупнейших производителей цемента, обеспечивающий потребности Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. Журналисты уточнили, что стоимость активов холдинга превышает 45 млрд рублей, а ежегодный доход — 46 млрд рублей.

Ранее Генпрокуратура России направила в арбитражный суд Краснодарского края иск к нескольким компаниям, контролирующим два местных цементных завода. Ответчиками по делу значатся АО «Актуальные инвестиции» и две аффилированные с ним кипрские фирмы.

Генпрокуратура
Россия
холдинг
иски
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Дочь певицы Славы рассказала, из-за чего страдает ее мать
«Прекрасно выглядит»: Костомаров о последней встрече с Линичук
Такер Карлсон сделал заявление о распаде США
Одинцово заволокло дымом из-за вспыхнувшего склада
Рубио заявил, что властям Ирана придется «измениться или уйти»
Раскатов и Щербакова рассказали о важности техники в «Ледниковом периоде»
«Очень ценно»: Щербакова о нюансах судейства на «Ледниковом периоде»
Жуткие пробки в Москве 28 января: рекордный снегопад, резкое похолодание
В США поставили перед НАТО важную задачу по Арктике
В Сети появилось объявление о продаже томского крематория
Кабан зимой без загона: секреты охоты с вышки от опытных промысловиков
Рубио задумался о реформировании НАТО
Ребенок нашел метеорит старше Земли
В Парагвае открыли бюст Юрия Гагарина
В МЧС предупредили о резком похолодании в Москве
Двухлетний гений бильярда попал в Книгу рекордов Гиннесса
Турист наткнулся на останки пропавшей девушки
Канье Уэсту пришлось обратиться в реабилитационный центр
Профессор объяснил принцип работы часов Судного дня
Трусова рассказала о впечатлениях от съемок «Ледникового периода»
Дальше
Самое популярное
Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь
Семья и жизнь

Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Семья и жизнь

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.