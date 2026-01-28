На владельцев двух кубанских заводов подали в суд

На владельцев двух кубанских заводов подали в суд Генпрокуратура РФ подала иск к собственникам двух цементных заводов на Кубани

Генпрокуратура России направила в арбитражный суд Краснодарского края иск к нескольким компаниям, контролирующим два местных цементных завода, передает РИА Новости. Ответчиками по делу значатся АО «Актуальные инвестиции» и две аффилированные с ним кипрские фирмы.

В материалах уточняется, что спор касается контроля над ОАО «Верхнебаканский цементный завод» и ОАО «Новоросцемент». Генпрокуратура пока не раскрывает конкретных оснований и предмета своих исковых требований.

Исковое заявление поступило в суд 27 января, но еще не было принято к производству. В качестве третьих лиц к разбирательству ведомство просит привлечь Росимущество, ФАС России, АО «Газметаллпроект» и сами цементные заводы.

По мнению авторов, АО «Газметаллпроект» выполняет функции управляющей компании для обоих заводов. Конечными их бенефициарами через кипрские структуры и АО «Актуальные инвестиции» числятся компании «Чевре Инвестментс Лимитед» и «Нортокс Инвестменс Лимитед».

Ранее стало известно, что объявление о продаже 100% уставного капитала аэропорта Домодедово сняли с публикации. На странице лота в популярном сервисе указано, что продажа долей в полном объеме больше недоступна. Лот был размещен 13 января в профиле ПАО «Банк ПСБ».