В РАН назвали возможную передачу ядерного оружия Швеции подарком для ВС РФ

Швеция не сможет разместить у себя ядерное оружие, о передаче которого ведет переговоры с Францией и Великобританией, выразил мнение в беседе с NEWS.ru руководитель Центра международной безопасности ИМЭМО РАН, эксперт по ядерным вооружениям Алексей Арбатов. По его словам, в таком случае Стокгольму пришлось бы построить крупную военную базу на Балтике, прямо под боком у России.

Великобритания ничего разместить на территории Швеции не сможет. У нее атомные ракетные подлодки — их на шведскую территорию никак не переправишь. Только если строить огромную базу в Балтийском море, прямо под боком у России. Но это будет подарок противолодочным силам РФ, — заявил эксперт.

У Франции, продолжил собеседник, также имеются стратегические ракетные подводные лодки, которые не могут появиться в Швеции по схожим причинам.

Но у Парижа есть и истребители Rafale аэродромного базирования, каждый из которых несет по одной ядерной ракете. Теоретически часть из них может быть переброшена в Швецию. Но это снова означает отправку их к Балтийскому морю, прямо под бок всем российским силам, — заключил аналитик.

Ранее стало известно, что Швеция начала переговоры о размещении на ее территории «ядерного зонтика» Британии и Франции. Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что такой шаг может нанести вред населению Скандинавской страны.