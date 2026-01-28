Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
28 января 2026 в 19:53

В Госдуме ответили Польше на обвинения СССР в причастности к холокосту

Вассерман: Польша винит в собственных провалах Россию

Анатолий Вассерман Анатолий Вассерман Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Поляки привыкли оправдывать свои собственные провалы якобы коварством России и СССР, рассказал NEWS.ru депутат Госдумы Анатолий Вассерман. По его словам, местные политики думают о том, как обвинить РФ во всех грехах, а не сделать жизнь в своей стране лучше.

У поляков есть большой зуб на русских, потому что Польша долгое время пыталась занять первое место в славянском мире. Это ненадолго удалось, но благодаря исключительно ошибкам своего собственного правящего класса Польша в итоге провалилась, и на первом месте естественным образом оказалась Россия. И этот свой провал по своей вине поляки, естественно, русским простить не могут и пытаются сделать вид, что провалились они исключительно из-за коварства и жестокости русских, — констатировал Вассерман.

Парламентарий подчеркнул, что не стоит ждать от руководства Польши адекватных слов о России. По словам Вассермана, любой польский политик обязательно в чем-то соврет, когда речь зайдет об РФ.

Ранее президент Польши Кароль Навроцкий в ходе траурной церемонии в еврейском музее и центре толерантности признал роль Красной армии в освобождении узников Освенцима (Аушвиц). При этом политик одновременно возложил на Советский Союз ответственность за холокост.

