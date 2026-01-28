Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
28 января 2026 в 20:04

Женщина узнала о раке после необычной реакции организма на алкоголь

Fox News: британка узнала о лимфоме Ходжкина из-за реакции на вино

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Жительница Великобритании Холли Терсби узнала о том, что у нее рак, после необычной реакции организма на алкоголь, передает Fox News. Ей диагностировали лимфому Ходжкина второй стадии.

Женщина поделилась, что после рождения второго ребенка у нее возник кожный зуд, вызванный, по мнению врачей, гормональными изменениями. Кроме того, она иногда ощущала боль в шее после употребления небольшого количества вина.

В июле Холли заметила у себя на боковой поверхности шеи уплотнение. После обследования врачи поставили ей диагноз «лимфома Ходжкина». Оказалось, что боль после употребления алкоголя является известным, хотя и нечастым признаком этого заболевания.

Сейчас женщина проходит курс химиотерапии. Она подчеркнула, что одним из наиболее трудных моментов лечения оказалось то, что у нее стало меньше возможностей полноценно заботиться о своих детях.

Ранее сообщалось, что опухоль головного мозга может проявляться по-разному в зависимости от ее типа и расположения. Среди симптомов — головные боли, провалы в памяти, утомляемость, шум в ушах, нарушение кожной чувствительности, рвота и судороги. Иногда наблюдаются психические отклонения и нарушение походки.

Великобритания
онкология
рак
симптомы
