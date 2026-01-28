«Очень ценно»: Щербакова о нюансах судейства на «Ледниковом периоде»

Жюри «Ледникового периода» не скупится на приятные слова и похвалу, когда видит на льду хорошо проделанную работу, рассказала российская фигуристка Анна Щербакова в разговоре с NEWS.ru. На программе спортсменка выступает в паре с актером Константином Раскатовым.

Если бы в прошлой раз нас так строго не пожурили, мне кажется, сегодня бы мы так не ценили [комплименты], так не расплылись бы от тех приятных слов, которые нам сказали, потому что правда это очень ценно. Нам дали понять, что мы не зря так много работали, что прогресс заметили, но при этом нам оставили возможность для дальнейшего роста, — рассказала собеседница.

Ранее фигуристка Александра Трусова заявила, что их пара с актером Иваном Жвакиным успешно справилась с выступлением на съемках нового сезона «Ледникового периода». По ее словам, сложная поддержка была выполнена с ошибкой, но зато удалось хорошо исполнить остальные элементы. Она также пожаловалась на то, что на протяжении всей карьеры ее выступления порой оказываются хуже результатов на тренировках.