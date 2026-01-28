В столице Парагвая Асунсьоне на набережной установили бюст советского космонавта Юрия Гагарина, сообщила РИА Новости глава представительства Россотрудничества в Аргентине Дина Оюн. Она отметила, что это значимое событие, которое способствует укреплению связей между двумя странами.

Сегодня на берегу реки Парагвай состоялось открытие памятника Юрию Гагарину. То, что он увидел из космоса Землю, показало, что нет границ, что есть наша общая планета, за которую мы несем общую ответственность, — сказала Оюн.

В церемонии участвовали российский посол в Парагвае Александр Писарев, руководители и сотрудники дипломатических миссий нескольких стран, а также представители парагвайского общества. Теперь любой житель или гость Парагвая может увидеть памятник и познакомиться с этой значимой исторической личностью.

Ранее партия «Коммунисты России» выступила с инициативой установки памятника Владимиру Ленину на границе с Финляндией. Целью этого шага, по словам представителей, является выражение протеста против закрытия музея Ленина в Тампере. Также в партии отметили, что страна, когда-то обретшая суверенитет благодаря Владимиру Ильичу, теперь оказалась среди государств, которые выступают против России.