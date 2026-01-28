Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
28 января 2026 в 20:28

В Парагвае открыли бюст Юрия Гагарина

Фото: Павел Бедняков/РИА Новости
Читайте нас в Дзен

В столице Парагвая Асунсьоне на набережной установили бюст советского космонавта Юрия Гагарина, сообщила РИА Новости глава представительства Россотрудничества в Аргентине Дина Оюн. Она отметила, что это значимое событие, которое способствует укреплению связей между двумя странами.

Сегодня на берегу реки Парагвай состоялось открытие памятника Юрию Гагарину. То, что он увидел из космоса Землю, показало, что нет границ, что есть наша общая планета, за которую мы несем общую ответственность, — сказала Оюн.

В церемонии участвовали российский посол в Парагвае Александр Писарев, руководители и сотрудники дипломатических миссий нескольких стран, а также представители парагвайского общества. Теперь любой житель или гость Парагвая может увидеть памятник и познакомиться с этой значимой исторической личностью.

Ранее партия «Коммунисты России» выступила с инициативой установки памятника Владимиру Ленину на границе с Финляндией. Целью этого шага, по словам представителей, является выражение протеста против закрытия музея Ленина в Тампере. Также в партии отметили, что страна, когда-то обретшая суверенитет благодаря Владимиру Ильичу, теперь оказалась среди государств, которые выступают против России.

Парагвай
памятники
Юрий Гагарин
космонавты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На Украине признали невосполнимый дефицит в энергосистеме
Дочь певицы Славы рассказала, из-за чего страдает ее мать
«Прекрасно выглядит»: Костомаров о последней встрече с Линичук
Такер Карлсон сделал заявление о распаде США
Одинцово заволокло дымом из-за вспыхнувшего склада
Рубио заявил, что властям Ирана придется «измениться или уйти»
Раскатов и Щербакова рассказали о важности техники в «Ледниковом периоде»
«Очень ценно»: Щербакова о нюансах судейства на «Ледниковом периоде»
Жуткие пробки в Москве 28 января: рекордный снегопад, резкое похолодание
В США поставили перед НАТО важную задачу по Арктике
В Сети появилось объявление о продаже томского крематория
Кабан зимой без загона: секреты охоты с вышки от опытных промысловиков
Рубио задумался о реформировании НАТО
Ребенок нашел метеорит старше Земли
В Парагвае открыли бюст Юрия Гагарина
В МЧС предупредили о резком похолодании в Москве
Двухлетний гений бильярда попал в Книгу рекордов Гиннесса
Турист наткнулся на останки пропавшей девушки
Канье Уэсту пришлось обратиться в реабилитационный центр
Профессор объяснил принцип работы часов Судного дня
Дальше
Самое популярное
Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь
Семья и жизнь

Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Семья и жизнь

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.