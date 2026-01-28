Пивоварня в США придумала пиар-ход в случае смерти Трампа Fox: в США пивоварня объявила о бесплатной раздаче пива в день смерти Трампа

Американская пивоваренная компания Minocqua Brewing Company, расположенная в Висконсине, объявила в социальных сетях об акции по раздаче бесплатного пива в день кончины президента США Дональда Трампа, передает Fox News. Она будет проводиться в одном из баров заведения.

Владелец пивоварни Кирк Бэнгстад лично подтвердил эту информацию. Он подчеркнул, что с радостью примет всех, кто захочет принять участие в этом мероприятии, но попросил воздержаться от ношения красно-белых кепок, которые ассоциируются со сторонниками Трампа.

Несмотря на то, что в публикации имя президента не было названо, из контекста становилось ясно, о ком идет речь. В комментариях компания прозрачно намекала на то, что обсуждается высокопоставленный чиновник.

Ранее психиатр Василий Шуров заявил, что Трамп не проявляет симптомов болезни Альцгеймера. По его мнению, бывший глава Белого дома Джо Байден, напротив, демонстрирует более явные признаки этого заболевания. Шуров отметил, что Трамп — человек с ярко выраженными чертами личности, будь то нарциссизм, эксцентричность или склонность к шоу. Однако пока у него нет признаков деменции ни в походке, ни в речи.